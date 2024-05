Leverkusen bate recorde de invencibilidade e avança à final da Liga Europa

Sensação da temporada, o Bayer Leverkusen está de volta a uma decisão de competição europeia após 22 anos. Campeão da Copa Uefa em 2002, o time alemão se garantiu ao eliminar a Roma, com empate por 2 a 2 na BayArena. Ao buscar nova igualdade nos acréscimos, a equipe alemã superou o recorde de invencibilidade do Benfica de 1963 a 1965, ao chegar a 49 jogos sem perder, sendo 40 vitórias. Na grande final do dia 22 de maio, na Aviva Stadium, em Dublin, capital da Irlanda, terá mais um adversário italiano no caminho. A Atalanta passou pelo Olympique de Marselha, com 3 a 0 na Itália, gols de Lookman, Ruggeri e Touré.



Após o jogo de ida, na Itália ter vitória do Leverkusen por 2 a 0, o jogo da volta na Alemanha ficou marcada pelos gols após bobeiras dos defensores. A Roma abriu 2 a 0 em dois pênaltis infantis dos marcadores alemães - um empurrão e uma mão na bola. Mas viu o sonho de levar a decisão para a prorrogação ir embora em gol contra de Mancini - a bolada no rosto após escanteio foi para o fundo das próprias redes. No fim, Stanisic aproveitou um erro de lateral, recebeu de Xhaka e definiu a vingança, já que a Roma havia eliminado o Leverkusen na semifinal da temporada passada.

Defendendo sua invencibilidade de 48 partidas, o Leverkusen não quis saber de jogar com o regulamento e foi logo tomando postura ofensiva. Posicionado no campo de ataque, deu espaços e Lukaku quase chega antes de Kovar. Atento, o goleiro salvou nos pés do atacante belga.



O jogo teve momentos de empurra-empurra e nervosismo quando os alemães não pararam o jogo para atendimento de Spinazzola, com problema muscular. O lateral levantou a mão pedindo atendimento e caiu no gramado. Acabara substituído. Frimpong seguiu na jogada e irritou os jogadores da Roma, que cobraram fair play e partiram para cima do atacante em confusão generalizada.



A partida era toda do Leverkusen, um momento de alívio aos italianos, em um cruzamento despretensioso para a área, resultou na primeira falta do Leverkusen no jogo, aos 41 minutos. Tah agarrou o atacante Azmouun na área. Pênalti bem cobrado por Paredes e Roma na frente, com 1 a 0. Antes do intervalo, Xabi Alonso pediu concentração ao time.