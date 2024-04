Inter x Atlético-GO: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pela vitória sobre o Delfín, no Equador, pela Sul-Americana, o Inter recebe o Atlético-GO neste domingo (28), às 20h, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado quer se recuperar na competição depois da derrota para o Athletico-PR na última rodada e, para isso, conta com o retorno de Alario e Fernando, recuperados de lesão. A transmissão fica por conta de SporTV e Premiere.

A expectativa do clube é de 25 mil pessoas presentes no Beira-Rio. O Colorado volta à sua casa depois de três jogos fora, contra Palmeiras, Furacão e Delfín, respectivamente. O último confronto na capital gaúcha foi contra o Bahia, no dia 13 deste mês. A dor de cabeça segue sendo no departamento médico. Chacho não conta com Alan Patrick, Aránguiz, Wanderson e Valencia, nomes de confiança e titulares absolutos do comandante.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia (Fernando); Mauricio, Bruno Henrique e Gustavo Prado; Wesley e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.



Atlético-GO - Ronaldo; Tubarão, Adriano Martins, Alix e Romão; Roni e Rhaldney; Shaylon, Alejo Cruz e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.



Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliado por Neuza Inês Back e Fabrini Costa. VAR: Daiane Muniz (quarteto Fifa-SP).

LEIA MAIS: Parceiros do Inter para reforma do Gigantinho serão divulgados em maio

Serviço Inter x Atlético-GO

Local: Beira-Rio;

Data e hora: Domingo (28), às 20h;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: Para sócios, os valores vão de R$ 10,00 a R$ 192,00. Para não sócios, os bilhetes variam de R$ 45,00 a R$ 240,00. Os ingressos na área do Coração do Gigante estão disponíveis online e na bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, que funciona no sábado (27), das 10h às 17h. No domingo, dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo.