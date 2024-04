Delfín-EQU x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando vencer a primeira na Sul-Americana, o Inter visita o Delfín nesta quinta-feira (25), às 23h, pela 3ª rodada da competição, no Estádio Jocay. O confronto em Manta, no Equador, é a oportunidade do Colorado virar a chave depois de um início conturbado, no qual somou apenas dois pontos em dois jogos.

Ocupando o 3º lugar do Grupo C com a mesma pontuação do vice-líder Belgrano, da Argentina, os gaúchos podem assumir a ponta da tabela caso vençam o líder em seus domínios. Os equatorianos tem 4 pontos. A transmissão fica por conta do Paramount+.

Lidando com um calendário apertado, o técnico Eduardo Coudet tem oito desfalques para o confronto desta quinta: Ivan, Fernando, Aránguiz, Hyoran, Alan Patrick, Wanderson, Valencia e Alario. Com tantas ausências do meio para frente, Chacho precisa se virar com as peças que tem, sem abrir de um rodízio no elenco para dosar a carga física dos atletas. A expectativa é de time misto no Equador.

Delfín - Heras; Mercado, Goitea, Gariglio e Elordi; Alcivar, García, Garzón e Miño (Gaggi); Tejana (Tijanovich) e Herrera. Técnico: Guillermo Duró.

Inter - Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes (Bruno Henrique), Wesley, Mauricio e Gustavo Prado; Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Michael Espinoza, auxiliado por Coty Carrera e Albert Alarcon. VAR: Milagros Arruela (quarteto peruano).

LEIA MAIS: Associação de árbitros planeja paralisar Brasileirão após acusações em CPI

Serviço Delfín x Inter

Local: Estádio Jocay, em Manta, no Equador;

Data e hora: Quinta-feira (25), às 23h;

Transmissão: Paramount+.