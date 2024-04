Com o Inter cheio de desfalques, Gustavo Prado pode ganhar espaço

A partida do Inter contra o Delfín, no Equador, nesta quinta-feira (25), pela 3ª rodada da Sul-Americana, ganhou elementos de decisão devido ao desempenho ruim nas duas primeiras rodadas, onde não saiu do zero contra Belgrano, na Argentina, e diante dos bolivianos do Real Tomayapo.

Em um grupo considerado frágil, o Colorado ainda não conseguiu impor sua superioridade e vê a partida contra os equatorianos como a chance de virar a página. Apesar do amplo favoritismo, Eduardo Coudet tem uma série de desfalques, principalmente no setor ofensivo. Sem ter as estrelas à disposição, o garoto Gustavo Prado surge como uma alternativa.



Destaque das categorias de base do Inter, Gustavo Prado, de 18 anos, vem escalando a hierarquia colorada. O atacante chegou ao Beira-Rio no início da temporada passada, após ser comprado junto a Ferroviária, de São Paulo. O jovem chegou para compor elenco na categoria sub-20 do clube e rapidamente ganhou a atenção da comissão técnica do profissional. A transição para o elenco principal ocorreu após boas aparições na Copa São Paulo de Futebol Junior, em janeiro deste ano, onde Prado foi uma das únicas notícias boas da equipe que não passou da segunda fase.

No profissional, Gustavo já tem dez partidas em 2024, mas foi titular em apenas duas partidas: contra o São José, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, e contra o Juventude, na última rodada da primeira fase do Estadual. Desde então, Gustavo Prado tem entrado no radar de Eduardo Coudet, provando que o garoto pode ser uma peça útil para a temporada.



Com as lesões de Wanderson e Alan Patrick, a cria da base pode ser titular contra o Delfin, nesta quinta-feira. Gustavo Prado foi o escolhido para substituir Wanderson na última partida, contra o Athletico-PR, após o atacante sofrer uma lesão. Ao lado de Wesley, um dos destaques recentes no Inter, o garoto foi um dos melhores em campos e levou perigo sempre que teve oportunidade.