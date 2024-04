Associação de árbitros planeja paralisar Brasileirão após acusações em CPI

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) deseja paralisar o Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, a competição está comprometida após as acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados. A ANAF afirmou que há árbitros insatisfeitos e dispostos a protestar nas próximas rodadas do Brasileiro. Em nota assinada pelo presidente Salmo Valentim nesta terça-feira (23), a associação afirma que “é preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia”.

Valentim criticou também o comanndate da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. A organização acusa Ednaldo de não pagar os salários da arbitragem feminina e vê Seneme "despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto". "Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. Uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar", afirma o presidente da Anaf.



A manifestação acontece no dia seguinte ao depoimento de John Textor na CPI da Manipulação de Jogos. O dirigente também apresentou os relatórios da Good Game que, segundo ele, embasam as acusações de manipulação nas partidas do Brasileirão. Segundo Textor, as denúncias não são baseadas nos motivos para a interferência, mas na forma em que podem ter ocorrido. "A nossa evidência diz como os jogos são manipulados e não o porquê, a motivação", afirma o mandatário alvinegro.