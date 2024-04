As boas e as más notícias da dupla Grenal no início do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro começou e, com três rodadas disputadas, a dupla Grenal está na parte de cima da tabela, ambos com duas vitórias e uma derrota. Enquanto o Grêmio jogou duas partidas em sua casa, o Inter atuou duas vezes longe de Porto Alegre, o que dá uma situação ligeiramente melhor para o Colorado, apesar de o Tricolor estar na frente na tabela de classificação com um gol a mais de saldo. De modo geral, portanto, as campanhas até agora na competição são bastante semelhantes, apresentando boas e más notícias.

Vitorioso no final de semana, o Grêmio se recuperou após a derrota a estreia com um péssimo futebol apresentado contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Com atuações defensivas mais seguras diante do Athletico-PR e do Cuiabá, ambos na Arena, o time de Renato Portaluppi ainda sofre na criação das jogadas – situação intensificadas com as ausências de Diego Costa e Pavón e também potencializada pelos desfalques de Pepê e dos laterais-esquerdos Reinaldo e Mayk.

Sem o seu centroavante, o Grêmio tem encontrado em Cristaldo uma importante peça ofensiva. O meia parece ter encontrado melhor seu lugar em campo, não mais jogando enfiado no ataque e voltando mais para armar o jogo, sem deixar de pisar na área, como gosta o treinador.

A defesa gremista ainda carece de mais segurança, mas a entrada do jovem Gustavo Martins deu mais dinâmica defensiva, maior capacidade de recuperação e, não à toa, o time não sofreu gols nos dois últimos jogos em que ele começou como titular. Importante salientar que boa parte dos problemas defensivos do Tricolor estão no fato de o meio campo da equipe ter pouca “pegada”, com Villassanti se desdobrando para cobrir os espaços deixados por seus colegas. Dodi, apesar das deficiência técnicas, foi o volante que deu melhor resultado, jogado ao lado do paraguaio na vitória sobre o Furacão – possivelmente a melhor atuação gremista na temporada.

Já o Inter dá sinais de ter um potencial grande a ser desenvolvido, mas ainda patina para arrancar de vez e dar confiança ao seu torcedor. O começo com duas vitórias, sendo uma contra o poderoso Palmeiras fora de casa, fez com que o Inter apresentasse suas armas logo de início. Mas a arrancada foi brecada com a derrota diante do Athletico-PR em Curitiba. Apesar do revés, porém, a atuação no Paraná não foi ruim, e uma terceira vitória não veio muito em razão das chances desperdiçadas pelo centroavante Borré. O colombiano, aliás, está devendo, acumulando claras chances de gol perdidas e fazendo, assim, com o que o Colorado deixe de ganhar preciosos pontos.

Mesmo com as boas apresentações, fica claro que o Inter não tem substituto para Alan Patrick quando este não pode atuar. Com Maurício e Wanderson atuando abaixo do que se espera, e sem contar com Aránguiz, o meio de campo é o setor mais fragilizado do time e o que exige mais atenção por parte de Coudet.

Grêmio e Inter voltam à campo pelo Brasileirão no final de semana – o Tricolor encara o Bahia em Salvador no sábado, enquanto Colorado recebe o Atlético-GO no domingo. Antes disso, porém, os rivais precisam “virara a chave” e focar nas competições continentais. O time de Chacho pega os equatorianos do Delfin, no Equador, na quinta-feira (25), pela Sul-Americana. Já os comandados de Renato vão à Buenos Aires com a obrigação de obter pontos diante do Estudiantes, nesta terça-feira (23), pela Libertadores. Resultados positivos devem repercutir também na rodada de final de semana do Nacional.