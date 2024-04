Grêmio anuncia Edenílson, mas volante não pode estrear contra o Cuiabá

Edenílson está de volta ao Rio Grande do Sul. O volante foi anunciado pelo Grêmio na tarde desta sexta-feira (19), no último dia da janela de transferências para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Ele chega do Atlético-MG para reforçar o meio-campo da equipe de Renato Portaluppi, e se destaca pela polivalência no setor, podendo atuar em mais de uma posição.

Aos 34 anos, o novo reforço está no seu terceiro clube gaúcho na carreira. Revelado pelo Caxias, ele foi destaque do Campeonato Gaúcho de 2011. Depois de somar passagens por Corinthians, Udinese e Genoa, retornou ao Estado para defender o Inter. Foram quatro anos atuando pelo Colorado, entre 2018 e 2022. Agora, Edenílson chega para vestir as cores do Tricolor até o final de 2025. Seu salário circula na casa dos R$ 600 mil mensais.

Com o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador poderia atuar no duelo deste sábado (20), contra o Cuiabá, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele está em fase final de recuperação de uma lesão no cotovelo. Sua última partida foi na final do Campeonato Mineiro, no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, no Mineirão, quando atuou por pouco mais de 40 minutos ao entrar no segundo tempo.

Apto para reforçar o time no campeonato nacional, Edenílson está fora da fase de grupos da Libertadores, já que o prazo para inscrições está encerrado. Na competição, o Grêmio joga a vida nas próximas quatro rodadas na busca por uma classificação heroica, após perder as duas primeiras partidas. Caso chegue na eliminatória, Portaluppi poderá contar com o novo reforço na disputa pelo heptacampeonato continental.