Pensando na decisão na Libertadores, Grêmio terá reservas contra o Cuiabá

Se o momento do Grêmio parecia ser ruim, a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, livrou o Tricolor de uma crise técnica. A quebra da sequência negativa acendeu mais uma vez a confiança do torcedor e deu fôlego para a sequência difícil. Projetando o jogo contra o Estudiantes na próxima semana, o técnico Renato Portaluppi deve levar a campo uma equipe totalmente reserva contra o Cuiabá, neste sábado (20), às 18h30min, na Arena, pela 3ª rodada.



A prioridade é o confronto contra contra os Estudiantes, fora de casa pela Libertadores, onde é obrigado a vencer para seguir vivo na competição, o Tricolor deve jogar com reservas no sábado. A boa atuação na 2ª rodada alimenta a esperança da torcida por um time competitivo, mas algumas posições no elenco são escassas de reposições.

Na lateral-esquerda, Cuiabano é a única opção no elenco profissional. Como alternativa, Wesley Costa, garoto da base, surge como favorito à vaga. Na zaga, Natã Felipe e Ely estiveram no banco no meio de semana e devem ser aproveitados. No meio-campo é onde moram as maiores dúvidas. Ronald e Du Queiroz devem ser os volantes, mas o Grêmio dá como descartada a presença de Nathan por opção técnica. Dodi deve compor o tripé de volantes ou Galdino jogará na função.



No ataque, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes tendem a começar como titulares, enquanto JP Galvão, único centroavante disponível no elenco, deve ser o escolhido. A provável escalação diante do Cuiabá deve ter Caíque, Fábio, Natã Felipe, Rodrigo Ely e Wesley Costa; Ronald, Du Queiroz e Dodi (Galdino); Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e JP Galvão.