Grêmio vence Athletico-PR e lava a alma após instabilidade

Espantando a má fase, o Tricolor conquistou seus primeiros pontos no Brasileirão. Na Arena, o Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Cristaldo e Soteldo, a equipe foi amplamente superior e quebrou a sequência de oito vitórias seguidas dos paranaenses. Mesmo com desfalques significativos em todos os setores do campo, os comandados de Renato Portaluppi garantiram a primeira vitória na competição, aliviando a pressão gerada pelos maus resultados recentes.



Após a derrota para o Vasco, na partida de estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou em campo com uma missão clara: livrar o time de uma crise. Com o momento desfavorável, a tarefa não seria fácil, ainda mais com as ausências de Kannemann, Pepê e Diego Costa, que não estavam disponíveis para o confronto.



Os primeiros instantes da partida não foram brilhantes. Ambas as equipes demonstraram muita competitividade, mas pouca técnica. Com maior posse de bola no início, os visitantes tiveram boa chance na escapada de Cuello pelo meio campo, que por pouco não marcou ao chutar de longe.



A resposta Tricolor foi fatal. Na primeira oportunidade de construir com a bola nos pés, o Grêmio abriu o marcador, aos 18 minutos da primeira etapa. Com a bola controlada na entrada da área de ataque, Dodi achou Pavon na ponta direita. O argentino cruzou rasteiro e encontrou o seu compatriota Franco Cristaldo, que balançou a rede do goleiro Bento.



A vantagem no placar ligou a equipe de Renato Portaluppi na partida. Pavon finalizou três vezes durante a primeira etapa, obrigando Bento a fazer um trio de ótimas defesas. A equipe de Cuca não ficou atrás na intensidade, forçando pelo lado direito ofensivo e criando algumas chances.



Se tecnicamente o confronto não foi um primor, fisicamente as duas equipes compensaram, fazendo um primeiro tempo bem movimentado em Porto Alegre. Jogando melhor e competindo muito mais do que nas últimas partidas, o Grêmio saiu da primeira etapa com a vantagem no placar e com uma boa perspectiva para os 45 minutos finais.



O Grêmio entrou para a segunda etapa com o objetivo de matar o jogo. Logo nos primeiros minutos, Pavon armou um contra ataque sozinho e para levar perigo. Na sequência do momento de pressão, Villasanti cruzou rasteiro para Soteldo ampliar o placar aos seis minutos do segundo tempo.



A partir do segundo gol, o Grêmio tomou conta do jogo e não correu riscos. Em transição ou controlando a posse da bola, a superioridade foi nítida e deixou a vantagem ainda mais larga. Em uma noite onde quase tudo deu certo, JP Galvão foi a exceção. Não faltou esforço, mas as vaias durante sua saída de campo estiveram presentes.

Mais que os três pontos, a vitória contra o Athletico dá um fôlego para o Grêmio após atuações inconsistentes e derrotas importantes. A defesa teve uma noite sólida e o meio campo foi impecável, com destaque para Dodi, que não sentiu o peso da titularidade e mudou a cara do time. Com a boa partida, o Tricolor agora foca no próximo compromisso, no sábado, onde recebe o Cuiabá na Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(2) Grêmio - Marchesín; Fábio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Dodi (Natã Felipe), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes); Soteldo (Du Queiroz), Pavon (Gustavo Nunes) e JP Galvão (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.



(0) Athletico-PR - Bento; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Zapelli), Erick e Cuello (Alex Santana); Julimar (Zé Vitor), Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca.



Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique.