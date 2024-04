Grêmio anuncia chegada do goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro

O Grêmio confirmou nesta sexta-feira (19) o acerto com com o goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro. O jogador de 33 anos chega por empréstimo sem custos até o final do ano, em troca de Gabriel Grando, que irá também emprestado para o clube mineiro. Rafael realizou exames médicos e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Contratado em 2022 com a missão de substituir o ídolo cruzeirense Fábio para a disputa da Série B, Rafael foi muito contestado recentemente pela torcida. O goleiro viveu momentos de instabilidade em sua passagem pela equipe e nunca teve a confiança das arquibancadas. Falhas graves nos últimos jogos fizeram com que o ambiente fosse insustentável e a saída se tornasse iminente.

Em 2010, Rafael surgiu no Santos como uma promessa e suas primeiras temporadas foram de alto nível, culminando nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores em 2011. As boas atuações no Peixe chamaram a atenção do técnico Mano Menezes, que estava no comando da seleção brasileira em 2012. Ele convocou o goleiro para um amistoso contra os Estados Unidos, quando foi titular pela primeira e última vez.



A contratação do novo goleiro foi questionada pela torcida, já que Rafael Cabral não vive bom momento na sua carreira e o clube ainda cedeu Gabriel Grando no negócio, que tem boa projeção de mercado europeu e é mais jovem que Cabral. Além da troca gerar dúvidas, a chegada do novo arqueiro não resolve a situação da meta gremista, já que Caíque e Marchesín seguem brigando por uma vaga de titular.