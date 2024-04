Grêmio confirma lesão de Cristian Pavon e atacante para por dois meses

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio confirmou nesta sexta-feira (19) que Cristian Pavon teve lesão muscular durante a partida contra o Athletico-PR, quando o Tricolor venceu por 2 a 0, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia argentino foi submetido a exame de ressonância magnética logo após a partida e foi constatada a lesão de grau 2 na região posterior da coxa. A expectativa de retorno aos gramados é de até dois meses.

LEIA TAMBÉM: Pensando na decisão na Libertadores, Grêmio terá reservas contra o Cuiabá



Pavon sentiu um desconforto aos 3 minutos do segundo tempo, após puxar um contra ataque desde o campo de defesa e ainda chegar na área para finalizar. Logo após o chute, o argentino levou a mão na coxa. O jogador tentou ficar mais alguns momentos em campo, inclusive participando da jogada do segundo gol do Grêmio, mas aos 11 minutos Pavon desabou no gramado e teve de ser substituído por Gustavo Nunes.



Além de ser uma das principais peças na partida contra o Furacão, onde deu assistência para o primeiro gol, Pavon vem sendo elogiado pelo seu começo de trajetória com a camisa tricolor. Desde sua chegada, em meados de fevereiro, o argentino é o jogador com mais participações em gols no Grêmio, com três gols e cinco assistências. Pavon sentiu um desconforto aos 3 minutos do segundo tempo, após puxar um contra ataque desde o campo de defesa e ainda chegar na área para finalizar. Logo após o chute, o argentino levou a mão na coxa. O jogador tentou ficar mais alguns momentos em campo, inclusive participando da jogada do segundo gol do Grêmio, mas aos 11 minutospor Gustavo Nunes.Além de ser uma das principais peças na partida contra o Furacão, onde deu assistência para o primeiro gol, Pavon vem sendo elogiado pelo seu começo de trajetória com a camisa tricolor. Desde sua chegada, em meados de fevereiro, ono Grêmio, com três gols e cinco assistências.

Com a ausência por dois meses, o Grêmio não deve contar com o atleta em até 16 partidas, ficando de fora do restante da fase de grupos da Libertadores, dos jogos da terceira fase pela Copa do Brasil e de jogos importantes do Brasileirão.