Santos anuncia contratação do meia Patrick, ex-Inter e Atlético-MG

O Santos anunciou, nesta sexta-feira (19), a contratação do meia Patrick, que estava no Atlético-MG. Antes, o jogador ainda defendeu as cores do Inter. Com contrato até final de 2026, o jogador assinou com o Peixe no último dia da janela de transferências para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Agora, o clube corre contra o tempo para registrá-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para deixá-lo à disposição do técnico Fábio Carille.