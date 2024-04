Depois do Palmeiras, Inter quer tirar invencibilidade do Athletico-PR em casa

Com mais tranquilidade para seguir trabalhando depois da vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, fora de casa, o Inter volta a Porto Alegre com moral pelo início empolgante no Brasileirão, mas já se prepara para mais um desafio longe do Beira-Rio. O Colorado visita o Athletico-PR neste domingo (21), às 16h, pela 3ª rodada, na Ligga Arena. A missão é manter os 100% de aproveitamento na competição.

Na estreia contra o Bahia, o clima era de cobrança pela queda precoce no Gauchão e os maus resultados na Sul-Americana. Agora, com seis pontos em dois jogos, a esperança é de que os comandados de Eduardo Coudet dêem sequência à boa fase ao enfrentar uma equipe que vem de derrota — Furacão perdeu para o Grêmio por 2 a 0 na Arena, na quarta.

LEIA MAIS: Inter supera os desfalques e bate o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão

No entanto, os paranaenses são bem mais indigestos quando atuam em seus domínios. Nesta temporada, são 10 vitórias em 11 partidas, além de um empate. Diante deste repertório, o Alvirrubro se inspira no próprio desempenho contra os paulistas. O time de Abel Ferreira também não havia perdido em casa em 2024.

Sem tempo para descanso, o grupo voltou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante. Enquanto os reservas trabalharam no gramado, aqueles que começaram jogando em São Paulo permaneceram na academia.

Chacho tem mais duas atividades para definir quem vai a campo no final de semana. Mesmo com a possibilidade de repetir a escalação, o técnico argentino deve poupar alguns jogadores por conta do gramado sintético. Ele ainda espera contar com dois reforços vindos do departamento médico: os volantes Aránguiz e Fernando.

Enquanto o chileno não joga desde a eliminação para o Juventude no Estadual, no dia 25 de março, o recém-chegado perdeu apenas o último compromisso, por conta de um desconforto no ombro que já o acompanha há anos.

Aránguiz está fora há quase um mês por conta de dois problemas. Primeiro, realizou um pequeno procedimento no olho que o tirou de ação por cerca de dez dias. Depois, foi preservado do duelo com o Real Tomayapo e quando estava prestes a voltar contra os baianos, sofreu uma entorse no tornozelo. A expectativa é de que o chileno tenha condições de entrar no segundo tempo. Alan Patrick e Valencia seguem no DM.

Ainda dependendo da evolução no tratamento dos atletas, Coudet deve compor o onze inicial com Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Gustavo Prado, Maurício e Wanderson; Lucca.

Do outro lado, o Furacão chega com a mesma base que perdeu para o Grêmio, mas pode contar com uma estreia. O clube fechou, nesta quinta, a contratação de Nikão por empréstimo, junto ao São Paulo. A tendência, no entanto, é de que o atacante ainda fique no banco de reservas. Cuca deve ir a campo com Bento; Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick, Tomás Cuello e Julimar; Canobbio e Mastriani.