Inter supera os desfalques e bate o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão

Com personalidade para contornar os desfalques de peso, o Inter foi a São Paulo e fez a lição de casa ao bater o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 nesta quarta-feira (17), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Depois de um primeiro tempo imponente, no qual chegou ao gol da vitória, o Colorado soube segurar a vantagem e mostrou repertório para a disputa de um torneio de fôlego como o Brasileirão.

As ausências de Fernando, Aránguiz, Alan Patrick e Valencia obrigaram o técnico Eduardo Coudet a mudar o esquema. O argentino foi a campo no mesmo 4-2-3-1 que já havia se mostrado promissor na virada sobre o Bahia na estreia da competição. A resposta foi positiva, e o time foi alternando a estratégia ao longo do confronto.

Com uma postura ofensiva que tirou o conforto dos mandantes, o Alvirrubro foi mais incisivo aos 20 minutos, em um pivô de Borré para Wesley, que cortou Gustavo Gomes e sofreu o pênalti do zagueiro paraguaio no bote. O próprio Borré foi para a bola, mas isolou a cobrança.

O erro daquele que deveria ser a referência técnica dentro de campo tirou ritmo dos visitantes, que foram ameaçados na sequência. Endrick fez fila no meio de campo e Veiga saiu na cara de Rochet, batendo na rede pelo de fora.

Depois, já aos 40, Mayke foi lançado nas costas de Mercado e cruzou para o meio da área na saída de Rochet. Bustos, no entanto, estava atento na cobertura e chegou antes de Flaco López para afastar.

Mesmo acuado, o time de Chacho foi letal na hora certa. Borré se redimiu ao roubar a bola na lateral e fazer uma bela jogada arrancando em direção ao meio. O colombiano deixou Wesley na cara do gol e o jovem atacante abriu o placar aos 45, fazendo valer a lei do ex. Ainda nos acréscimos, Borré teve outra grande chance ao subir livre para cabecear na marca do pênalti. Sem precisão, ele errou a meta.

Na volta para a etapa complementar, a primeira oportunidade foi alviverde, aos 10 minutos. Endrick recebeu cruzamento rasante de Piquerez na pequena área, mas bateu mascado e apenas se lamentou.

O desenho seguiu o mesmo. O Porco em cima, ocupando o campo de ataque e tentando espetar a defesa gaúcha contra a sua própria meta. Bem postado, o Colorado seguiu resistindo aos avanços do adversário, enquanto tentava explorar os espaços em velocidade.

Aos 47, Rony quase fez ao ficar com a sobra de uma dividida na grande área, mas Rômulo travou a finalização. Posteriormente, o bandeirinha ainda marcou o impedimento do atacante palmeirense. Aos 50, ele ainda tentou uma bicicleta, mas a bola foi no centro e Rochet encaixou sem dificuldade. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos.

Inter volta a campo no domingo, para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena. O Furacão vem de derrota, já que foi superado pelo Grêmio nesta quarta . Já o Palmeiras visita o Flamengo no Maracanã, no mesmo dia. Agora, o foco das equipes segue no Brasileirão. OO Furacão vem de derrota, já que foi. Já o Palmeiras visita o Flamengo no Maracanã, no mesmo dia.

Palmeiras (0) Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Rômulo); Endrick, Flaco López e Lázaro (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Inter (1) Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Rômulo), Wesley (Robert Renan), Mauricio (Lucca) e Wanderson (Gustavo Prado); Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.