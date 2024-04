Sorteio da Copa do Brasil promove reencontro de Inter e Juventude; Grêmio pega o Operário-PR

Em sorteio realizado no início da tarde desta quarta-feira (17), a CBF definiu, em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, que valem vaga nas oitavas de final do torneio. Ao contrário das duas primeiras etapas, agora o mata-mata conta com jogos de ida e volta, marcados para as semanas dos dias 1º e 22 de maio.

Da dupla Gre-Nal, o mais azarado foi o Inter. O Colorado reencontra seu algoz do Campeonato Gaúcho ao enfrentar o Juventude, enquanto o Grêmio encara o Operário-PR. O time de Eduardo Coudet joga a primeira no Beira-Rio e decide fora, no Alfredo Jaconi. Já o grupo de Renato Portaluppi vai ao Paraná na partida de ida e joga a volta na Arena. Os mandos de campo também foram definidos através de sorteio.

O Tricolor fará sua estreia na competição. Como está disputando a Libertadores da América, ele não precisou disputar as duas primeiras etapas, ao contrário do maior rival. Também entraram na Copa do Brasil: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, Vitória e Athletico-PR. As datas exatas dos confrontos devem ser divulgados em breve pela CBF, que irá pagar aproximadamente R$ 3,5 milhões para cada clube que se classificar.

Além do trio de gaúchos que disputa a Série A do Brasileirão, o Ypiranga fecha a lista de clubes do Estado. Depois de decepcionar no Gauchão, a equipe de Erechim, que disputa a Série C, tem a oportunidade de sacramentar sua melhor campanha na competição no ano do centenário. Os comandados de Jerson Testoni já igualaram o feito de 2016 ao chegar na 3ª fase.

Confira os jogos da 3ª fase da Copa do Brasil:

Operário-PR x Grêmio

Inter x Juventude

Bahia x Criciúma

Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Goiás x Cuiabá

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas

Águia de Marabá-PA x São Paulo

Palmeiras x Botafogo-SP

Ypiranga x Athletico-PR

CRB x Ceará

América-RN x Corinthians

Brusque-SC x Atlético-GO

Atlético-MG x Sport