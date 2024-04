Orla do Guaíba recebe maior torneio amador de skate do RS neste final de semana

Com um final de semana marcado pelo calor e tempo bom, o porto-alegrense terá a seu dispor alguns eventos esportivos para curtir a Capital. A Orla do Guaíba, principal destino da cidade para aqueles que buscam passear ao ar livre, praticar esportes e aproveitar o tempo de descanso, recebe o RS Skateboarding AM 2024, a partir das 8h deste sábado (20) e domingo (21).

Uma semana depois do STU National maior competição do cenário amador na região, que conta pontos no ranking gaúcho de skate. O torneio conta com as modalidades Park e Street, tanto masculina como feminina, para iniciantes e amadores. Além do masculino master., os aficionados da modalidade podem acompanhar de perto os melhores do Estado na, que conta pontos no ranking gaúcho de skate.

No domingo, os atletas tomam conta da Capital. Primeiro, o evento Triathlon de Porto Alegre — esporte que reúne corrida, natação e ciclismo —, está marcado para às 6h, com largada no bairro Belém Novo. As distancias variam de acordo com a modalidade. Já o Parque Germânia recebe duas corridas, com a largada às 7h. Os percursos são de 3km e 6km.