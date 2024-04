Primeiro dia do STU National ficou marcado pela chuva em Porto Alegre

Pelo segundo ano consecutivo, o clima se opõe à diversão dos apaixonados pelo skate em Porto Alegre. Apesar do grande espaço para praticar o esporte com a nova pista no trecho 3 na Orla do Guaíba, quando chega a hora de acompanhar os principais nomes do cenário nacional, as más condições climáticas tomam conta da cidade. Com o tempo ruim desta sexta-feira (12), o STU National, circuito nacional que está na sua terceira etapa da temporada, penou no seu primeiro dia de evento na Capital.

O ímpeto dos competidores foi o que manteve viva a competição na Orla, apesar da chuva atrapalhar. O dia foi reservado para as fases 1 e 2 das etapas do park e street masculino. No entanto, com o final de tarde se aproximando, as condições climáticas interromperam o avanço das provas. As pistas encharcaram com a chuva, que deixaram os competidores em "stand by". À medida em que a precipitação diminuía, a equipe de apoio conseguia secar o local, facilitando as provas.

Por esse motivo, o público não pôde acompanhar de perto algumas de suas referências na modalidade. Com as arquibancadas ao ar livre e a instabilidade climática, o evento não contou com o movimento que merece. E para a tristeza dos aficionados, a previsão para o final de semana não é diferente. A chuva deve ser constante ao longo do sábado e domingo, outros dias previstos para o circuito.

Ainda neste sábado, será realizado o festival URB Music Tour, no Parque Harmonia, que inicia às 14h e se estende até à meia-noite. Atrações como Planet Hemp e Criolo estarão presentes. Nas pistas, as semifinais de street e park, tanto masculino como feminino, marcam a agenda de competições do dia. Os portões abrem ao público a partir das 9h. Já no domingo, a cerimônia de premiação fecha a programação após as finais. A previsão é de que o evento encerre por volta das19h.

Com uma pausa para os Jogos de Paris 2024, marcados para junho e julho deste ano, o torneio será retomado nos dias 27, 28 e 29 de setembro, em São Paulo. A tendência é de que alguns dos principais nomes do skate nacional, que optaram por ficar de fora do circuito em solo gaúcho para focar no Pré-Olímpico, voltem ao palco em questão. As ausências de maior destaque foram Pedro Barros e Rayssa Leal, esperanças de medalha do Time Brasil na França.