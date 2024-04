Grêmio x Athletico-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após perder na estreia, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando dar uma resposta para o seu torcedor, o Tricolor chega pressionado para o confronto e terá pela frente o líder da competição. Com a vitória por 4 a 0 sobre o Cuiabá, os paranaenses vivem ótima fase, com uma sequência de oito vitórias.

Grêmio vive início de crise técnica e resultados ruins pesam ambiente

O técnico Renato Portaluppi não terá peças importantes para esta quarta-feira.. O atcante saiu no intervalo na derrota para o Vasco e acusou um desconforto na coxa e será preservado pensando no duelo pela Libertadores. Já o volante não teve o motivo da ausência divulgado. Ele foi poupado na estreia, mas após a partida foi comunicado por Portaluppi que o atleta teve uma lesão, sem especificar qual seria o problema.Embalado pela sequência de invencibilidade, o Athletico-PR tem objetivos grandes no ano de seu centenário e a estreia com o pé direito faz com que a equipe paranaense. Com o 100% e líder do seu grupo na Sul-Americana, a equipe do técnico Cuca tem nomes de peso a sua disposição, como o goleiro Bento, o volante Fernandinho e o atacante uruguaio Canobbio, quatro gols nos últimos dois jogos.