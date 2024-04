Grêmio vive início de crise técnica e resultados ruins pesam ambiente

A expectativa pela volta de um bom rendimento do Grêmio não se tornou realidade. O momento ruim ficou mais uma vez evidente na partida contra o Vasco, domingo (14) em São Januário, onde o Tricolor saiu derrotado pelo placar de 2 a 1, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. As exibições ruins na Libertadores e no Nacional alimentam o ambiente desfavorável no início da disputa das duas maiores competições no calendário. O infortúnio técnico recente faz com que a sequência mais importante da temporada até então seja marcada pela instabilidade.



O título estadual, vencido sobre o Juventude, não amenizou o contexto de atuações negativas em que o Grêmio está inserido. Contando as duas partidas da final do Gauchão, as duas da Libertadores e a estreia do Brasileirão, o Tricolor saiu com apenas uma vitória, um empate e três derrotas.

Os resultados ruins são um reflexo das exibições recentes, com a defesa sendo protagonista nesse aspecto delicado: são sete gols sofridos em cinco partidas. Por outro lado, o ataque que era um destaque positivo deixou de funcionar, com apenas quatro gols marcados - sendo três na partida de volta do Estadual contra o Juventude, um contra o Vasco e nenhum na Libertadores.



A defesa não vive bom momento desde a temporada passada. No Brasileirão de 2023, o Grêmio teve a quarta pior da competição, com 56 gols sofridos, cedendo mais gols do que o rebaixado Goiás, que concedeu apenas 53 gols.



