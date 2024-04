Em má fase, Grêmio enfrenta Athletico-PR e tenta afastar a crise

O momento não é positivo para o Grêmio, mas o calendário apertado faz com que a exigência por resultados melhores seja imediata. O Tricolor recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma oportunidade de mudar o cenário negativo das últimas partidas.

Apesar de ter uma partida em casa, o jogo promete ser uma pedreira para a equipe de Renato Portaluppi, já que os paranaenses tiveram uma estreia perfeita no Brasileirão, ao bater o Cuiabá por 4 a 0 e vivem boa fase. Além de enfrentar um adversário difícil, o técnico não terá peças importantes para esta rodada.



Principal figura na reta final do Gauchão, Diego Costa é desfalque para o duelo com o Furacão. O atacante sentiu um desconforto na coxa na derrota para o Vasco, domingo, e está de fora da partida. A previsão é de que o jogador esteja apto para atuar na terceira rodada da Libertadores, diante do Estudiantes, na Argentina, na próxima terça-feira. Sem muitas opções no elenco, JP Galvão deverá ser o titular.

Pepê também não deve estar em campo no segundo compromisso pelo Brasileirão. O meia não esteve à disposição na estreia, mas a sua ausência não teve um motivo confirmado previamente. Na coletiva após a derrota para o Vasco, Portaluppi afirmou que o jogador teve lesão constatada, sem especificar o problema.



Na defesa, Kannemann não preocupa, mesmo após sair ainda no primeiro tempo no Rio com um princípio de concussão e deve retornar. Geromel é outro que volta à zaga e deve assumir o lugar de Rodrigo Ely que não vive boa fase.

Completando as possíveis mudanças, Soteldo, que fez uma partida ruim em São Januário, deve dar lugar para Gustavo Nunes. A provável equipe que irá a campo tem Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavon e JP Galvão.

Líder depois da primeira rodada do Brasileirão, o Athletico-PR vive boa fase sob o comando de Cuca. Campeão paranaense e líder do Grupo E da Sul-Americana, a equipe vem de oito vitórias seguidas. Buscando manter a invencibilidade, a equipe deve ter Bento; Leonardo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Canobbio, Julimar e Pablo.