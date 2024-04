Inter x Real Tomayapo-BOL: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na busca pela primeira vitória na Sul-Americana, o Inter recebe o Real Tomayapo-BOL nesta quarta-feira (10), às 21h, pela 2ª rodada da fase de grupos, no Beira-Rio. O confronto, no entanto, não é prioridade. Com a estreia no Brasileirão batendo na porta, o Colorado deve poupar nomes importantes visando o torneio nacional. A transmissão fica por conta da ESPN e do Star+.

LEIA MAIS: Inter aproveita brecha na janela e vai ao mercado para se reforçar

A principal atração para os donos da casa deve ser a estreia do lateral-esquerdo Bernabei. O jovem de 23 anos é o único jogador do elenco atual que ainda não atuou pelo clube. Ele foi contratado para disputar posição com Renê, e oferece uma característica mais ofensiva em relação ao experiente camisa 6.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Mallo, Igor Gomes, Fernando (Mercado) e Bernabei; Rômulo, Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Tomayapo - Galindo; Alcaraz, Rioja, Cantillo, Orellana; Sergio Villamíl, Justiniano, Noble, Maygua; Ortega (Castellón) e Graneros. Técnico: Cristián Arán.

Arbitragem: Christian Ferreyra, auxiliado por Carlos Barreiro e Agustin Berisso. VAR: Joel Alarcon (PER).

Serviço Inter x Real Tomayapo

Local: Beira-Rio;

Data e hora: Quarta-feira (10), às 21h;

Transmissão: ESPN e Star+.