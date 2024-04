Inter aproveita brecha na janela e vai ao mercado para se reforçar

Com as principais competições da temporada batendo na porta, o término dos Estaduais dá uma pequena brecha no mercado de transferência dá aos clubes a oportunidade de trazer novos reforços para o início do Campeonato Brasileiro. O Inter, por sua vez, anunciou o goleiro Fabrício, que defendeu o Nova Iguaçu no Carioca e está apalavrado desde antes da final com o Flamengo.

O contrato do arqueiro de 38 anos é válido até o final do ano. Ele chega para suprir a ausência de Rochet durante a Copa América. A previsão é de que o uruguaio perca nove jogos do Campeonato Brasileiro entre junho e julho, quando será realizado o torneio de seleções nos Estados Unidos.

O prazo das inscrições, que abriram no dia 1º de abril, vai até o dia 19, e só podem ser registrados os atletas que disputaram os torneios regionais.

Por outro lado, o Colorado se prepara para oficializar a saída de Carlos De Pena, que está encaminhado com o Bahia. O uruguaio vem treinando separado do elenco principal, já que não está nos planos do técnico Eduardo Coudet.

Agora, ele vai a Salvador para brigar por uma vaga em um meio campo repleto de opções — Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly. Com contrato válido até o final de 2024, o jogador de 32 anos deve acertar uma rescisão amigável para deixar o clube.

Quem também está no mercado é o volante Gabriel. Apesar de ter seu vínculo renovado pela direção em dezembro, com o aval de Chacho, ele não foi aproveitado no início da temporada.

Apesar das chegadas e saídas estarem programadas a semanas, os gaúchos foram pegos de surpresa no domingo, e devem receber de volta o lateral-esquerdo Thauan Lara, que esteve emprestado ao Fortaleza por apenas um mês.

O jovem de 20 anos abriu uma live em suas redes sociais um dia após a derrota do Leão do Pici no Campeonato Cearense, para o Ceará, enquanto escutava funk e parecia festejar em casa. A atitude indignou a direção dos nordestinos, que encaminhou a rescisão com o defensor, devolvendo-o ao Alvirrubro.

No Beira-Rio, Lara não deve ser aproveitado. Em janeiro, ele foi afastado por se reapresentar para a pré-temporada acima do peso, e treinou em Alvorada por mais de um mês.

Além do mercado, o Inter segue focado na 2ª rodada da Sul-Americana, nesta quarta-feira, quando recebe o Real Tomayapo-BOL, às 21h, no Beira-Rio.

A preparação do grupo de jogadores se encerra nesta terça, e Chacho deve decidir se irá a campo com os reservas — por conta da estreia no Brasileirão contra o Bahia, no sábado —, ou com força máxima, de olho na primeira vitória no torneio continental. Na estreia, os comandados do técnico argentino ficaram no 0 a 0 com o Belgrano-ARG.