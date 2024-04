Inter deve deixar Sul-Americana em segundo plano para estreia no Brasileiro

De folga nesta quinta-feira (4), a comissão técnica colorada tem um dilema não tão difícil à sua frente. De volta às atividades nesta sexta, o Inter se prepara para receber o Real Tomayapo-BOL na quarta, pela 2ª rodada da Sul-Americana, com a missão de vencer a primeira na competição. No entanto, o amplo favoritismo e o fator casa dão ao técnico Eduardo Coudet a opção de poupar o time, de olho na estreia do Campeonato Brasileiro.

O confronto com o Bahia, quatro dias depois, marca o início da principal obsessão alvirrubra em 2024. Focado no Brasileirão e com um elenco recheado de opções, Chacho deve unir o útil ao agradável para, além de preservar seus principais nomes, observar de perto jogadores que não estão ganhando tantos minutos.

Outro fator importante para a rodagem do elenco é o calendário apertado em abril. São seis jogos em 18 dias, sendo dois pelo torneio continental — Tomayapo e Delfín-EQU —, e quatro pelo Nacional — Bahia, Palmeiras, Athletico-PR e Atlético-GO.

Com pendências no departamento médico, a reapresentação no CT Parque Gigante deve dar boas notícias a Chacho. Enner Valencia e Aránguiz tem volta aos treinos programada pelo DM nesta sexta. A dupla se recupera de uma lesão no pé e um procedimento ocular, respectivamente. A avaliação será diária, para determinar se eles têm condição de ir a campo na quarta.

No campo jurídico, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o clube pelo episódio envolvendo o Saci no Gre-Nal 441, no Beira-Rio. O mascote colorado, representado por Gustavo Acioli Astarita, foi acusado de importunação sexual por duas mulheres durante o clássico. Caso seja punido, o Inter deverá arcar com uma multa de até R$ 200 mil. A data do julgamento, no entanto, ainda não foi divulgada.