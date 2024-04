Confira a programação do aniversário de 115 anos do Inter

O Sport Club Internacional completa, nesta quinta-feira (4), 115 anos desde sua fundação, em 1909. Para a ocasião, o clube planejou uma série de ações, envolvendo sorteios de brindes, venda de ingressos pela metade do preço nos dois próximos jogos, lançamento de uma nova camiseta, missa festiva e o evento Noite Gigante, no dia 19 de abril. As informações foram publicadas no site do clube. Confira, abaixo, a agenda:

Sócios ou sócias do clube concorrerão a 115 brindes que serão sorteados pelo Clube do Povo a partir da próxima segunda-feira (08). Os associados ainda nesta quinta-feira na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) também receberão isenção da taxa de emissão da carteirinha e e um brinde, segundo o clube.

Quem for associado também ganhará, durante os dois próximos jogos disputados no Beira-Rio, desconto de 50% na compra de ingressos para acompanhantes. O primeiro será Real Tomayapo-BOL, adversário a partir das 21h da próxima quarta-feira (10/4), e o segundo, o Bahia, rival na rodada de estreia do Brasileirão.

Além disso, o Inter lançou, no início da semana, novo modelo de camiseta para torcedores para a comemoração. Vendido por R$ 179,99 em modelo adulto e R$ 149,99 infantil, a peça é uma parceria com a marca Adidas e inspirada no uniforme I da temporada.

Ainda neste domingo (7), a Capela Nossa Senhora das Vitórias celebrará uma missa festiva em comemoração ao aniversário do Inter. A cerimônia começará às 11h15.

Noite Gigante

A segunda edição do Noite Gigante, evento principal para marcar 115 anos do Internacional e 55 do Beira-Rio acontecerá no dia 19 de abril, e terá show de Xande de Pilares. Os valores de venda, para sócios, são R$ 25 para arquibancada superior e R$ 50 para inferior, limitados a dois ingressos por CPF. Para não sócios, o preço é maior, R$ 120 para superior e R$ 180 para inferior, com o limite de 4 ingressos.