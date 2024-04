Coudet nega crise, mas reconhece que o Inter precisa melhorar

O retrospecto recente preocupa. O Inter ainda sofre com o trauma de mais uma eliminação precoce no Campeonato Gaúcho, que refletiu no empate em 0 a 0 com o Belgrano, na Argentina, na terça-feira (2), pela 1ª rodada da Sul-Americana. Agora, assim como foi depois da queda para o Juventude no Estadual, o técnico Eduardo Coudet tem oito dias para preparar o time e pensar nos melhores caminhos para reverter o mau momento.

O próximo compromisso está marcado para quarta-feira, dia 10, contra o Real Tomayapo, da Bolívia, no Beira-Rio. O jogo válido pela 2ª rodada do torneio continental é, teoricamente, o mais fácil da chave. Os bolivianos estão na primeira divisão nacional há apenas quatro anos e chegam sem grandes pretensões na competição, cujo a primeira amostragem será nesta quinta, contra o Delfín-EQU, às 23h, em casa.

No CT Parque Gigante, o Colorado tem sua rotina de treinos interrompida por uma folga nesta quinta, que só é possível pela agenda livre no final de semana. Grêmio e Juventude definem o título estadual neste sábado, às 16h30min. Nesta quarta, o grupo realizou um treino logo que desembarcou da Argentina.

Entre boas e más notícias, Chacho sabe que precisa de repertório para reverter a desconfiança do torcedor. São três jogos sem vencer, com três empates, que permitem ao argentino usar os números para rechaçar qualquer cenário de crise.

“Se você cria, mas não converte, passa por aí. Temos que corrigir. Não sei quantas partidas fizemos no ano. São umas 20, mais ou menos, e perdemos uma. Está tão ruim?”, disse o treinador. Em 2024, são 17 confrontos, 12 vitórias, quatro empates e uma derrota.

Em relação ao duelo com o Papo, ele tentou surpreender em solo argentino com quatro alterações no time titular — entraram Fernando, Thiago Maia, Bruno Gomes e Borré; saíram Mercado, Aránguiz, Bruno Henrique e Lucca. O impacto, no entanto, não foi o esperado.

Agora, dois retornos importantes podem impulsionar o Alvirrubro. Enner Valencia e Aránguiz são protagonistas e voltam com status de titulares absolutos. Quem estiver no Beira-Rio poderá ver de perto, pela primeira vez, a promissora dupla de ataque que o equatoriano deve formar com Borré ao longo da temporada.

Isso se o camisa 13 seguir evoluindo no tratamento de uma lesão no pé, que o deixou na Capital enquanto o grupo embarcava para a Argentina na segunda-feira. Com tempo de sobra, ele segue sob os cuidados do departamento médico. Outro nome que pode retornar é Alario. O centroavante realizou um pequeno procedimento no joelho e deve estar no banco de reservas.