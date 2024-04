Inter empata sem gols com o Belgrano na estreia da Sul-Americana

A estreia colorada na Copa Sul-Americana não saiu como esperada. Nesta terça-feira (2), o Inter visitou o Belgrano no estádio Mario Alberto Kempes, pela primeira rodada da fase de grupos da competição, mas não saiu do empate em 0 a 0 com os argentinos. O confronto ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipes, que cautelosas, deixaram de lado o espetáculo para focar em embate mais físicos em diversos momentos.

Antes do apito inicial, chamou a atenção a escalação de Eduardo Coudet. O técnico argentino promoveu quatro mudanças no time titular. Dentre elas, a estreia de Thiago Maia com a camisa alvirrubra, atuando como primeiro volante.

O jogo começou característico dos enfrentamentos entre brasileiros e argentinos: muita garra, pouca bola. Foram poucas as oportunidades, sendo a melhor delas com Borré, em uma trapalhada do goleiro Chicco, mas acabou traído pelo quique da bola e não conseguiu finalizar como queria, ainda que de frente para o gol vazio.

Nos acréscimos da primeira etapa, sobrou tempo para uma discussão acalorada entre Wanderson e Passerini no escanteio, antes da ida das equipes para o vestiário. O momento de tensão entre os dois refletiu o que foram os primeiros 45 minutos, e deixou a expectativa de um futebol mais vistoso para a etapa complementar.

E de fato aconteceu. Passerini recebeu livre na grande área logo aos 30 segundos, driblou Renê que chegou para travá-lo, mas bateu por cima da meta. Logo em seguida, Barinaga teve outra chance clara pela direita, mas também isolou.

Aos 7, Borré arrancou por trás da defesa e disparou, mas foi alcançado por um encalço do zagueiro e perdeu o equilíbrio, finalizando sem força para a defesa de Chicco.

Depois, a partida esfriou de novo. Poucos espaços resultam em pouca inspiração daqueles que deveriam ser os nomes mais criativos. Por isso, a próxima chance só apareceu aos 40 minutos. E de novo, ela veio com o colombiano colorado. Borré aproveitou um desvio no cruzamento de Wesley e apareceu por trás da marcação, cabeceando à queima roupa no arqueiro adversário, que fez a defesa no susto.

Sem mais delongas, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos. Agora, o Inter tem mais de uma semana para se preparar para a 2ª rodada do torneio continental, contra o Real Tomayapo, na próxima quarta-feira (10), no Beira-Rio.

Belgrano (0) Chicco; Barinaga, Moreno, Trolio e Meriano; Santiago Longo, Rojas (Velázquez), Lucco (Bryan Reyna), Metilli (Lencioni) e Suárez (Marín); Lucas Passerini (Jara). Técnico: Juan Cruz Real.

Inter (0) Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio (Gustavo Prado), Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Wanderson (Wesley); Alan Patrick (Lucca) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Kevin Ortega.