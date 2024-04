Com preservações, Inter deve ter estreia contra o Real Tomayapo

Precisando se reencontra com a vitória, o Inter tem a oportunidade perfeita de recuperar a confiança nesta quarta-feira (10), às 21h, contra o Real Tomayapo, no Beira-Rio. O confronto válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana combina o fator casa com o amplo favoritismo em relação à modesta equipe boliviana para o Colorado ganhar a primeira no torneio continental.

Mesmo empatando com o Belgrano na estreia, em solo argentino, os gaúchos sabem que as chances do grupo embolar na reta final são mínimas, e ainda que apenas o 1º colocado se classifique para as oitavas de final, basta fazer o dever de casa para confirmar a vaga. O vice de cada chave disputa a repescagem com os eliminados da Libertadores.

Com a estreia no Brasileirão contra o Bahia marcada para sábado, o técnico Eduardo Coudet deve mesclar o time, inclusive promovendo a estreia de Bernabei na lateral-esquerda. O jovem de 23 é o único do plantel que ainda não atuou pelo clube, e deve receber seus primeiros minutos diante da torcida.

A escolha da comissão técnica de poupar contra o Tomayapo se dá não só pelo confronto com os baianos no final de semana, mas também pela sequência de partidas, que passam a ser, em média, de três em três dias.

Mesmo assim, a escalação é uma incógnita. Chacho teve o treino desta terça-feira, no CT Parque Gigante, como a última oportunidade de ver seus comandados em ação e definir quem irá começar.

Projetando o uso dos reservas, o onze inicial deve ser composto por Rochet; Hugo Mallo, Igor Gomes, Mercado e Bernabei; Rômulo, Igor Gomes, Gustavo Prado e Wesley; Lucca e Alario.

A boa notícia está no retorno de Lucas Alario. O centroavante está recuperado de um pequeno procedimento que realizou no joelho, e desponta como a principal atração alvirrubra do meio para frente.

Os principais nomes estarão no banco de reservas. No entanto, Enner Valencia e Aránguiz ainda não devem estar à disposição. O chileno já está de volta aos treinos depois de passar por um procedimento ocular, mas não deve forçar. Já o equatoriano ainda se recupera de um problema no pé, e sequer vem participando das atividades com o grupo. Ambos estão sendo preparados para enfrentar o Bahia.