Coudet tem 'problema bom' para definir o primeiro volante do Inter

Enfrentando o dilema de montar um onze ideal para o Inter, o técnico Eduardo Coudet se beneficia de um elenco qualificado para variar as escalações. No entanto, o estilo de jogo e a formação seguem o mesmo, e as disputas internas para estar em campo nas grandes partidas devem afunilar com o início do Campeonato Brasileiro.

O Colorado estreia no Nacional no próximo sábado (13), contra o Bahia, no Beira-Rio. Antes, o time tem a 2ª rodada da Sul-Americana na quarta, contra o Real Tomayapo, da Bolívia, também em casa. Uma das principais dúvidas do torcedor está na posição de primeiro volante. Ao longo do Gauchão, Aránguiz foi o dono da posição.

O "problema" é que o chileno estava atuando improvisado, e agora, Fernando e Thiago Maia estão à disposição. Testando algumas variações, Chacho deu a entender que o primeiro pode ser escalado como zagueiro, para que ambos comecem jogando. Foi assim contra o Belgrano na estreia do torneio continental.

De volta às atividades depois de folgar na quinta, o treinador argentino treinou com o camisa 5 ao lado de Vitão, mantendo a parceria da primeira partida. No entanto, como o Brasileirão é prioridade, a equipe que enfrenta os bolivianos deve ser majoritariamente reserva. Uma dupla de zaga com Igor Gomes e Mercado, por exemplo, indica que os dois estão escalados para o final de semana. Robert Renan segue correndo por fora na briga por minutos depois de perder o pênalti decisivo da semifinal do Estadual, contra o Juventude.

O fato é que Fernando tem as características e a experiência para atuar nos dois setores, e com um calendário puxado, assim o fará.