Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Decidindo quem fica com o título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Juventude neste sábado (6), às 16h30min, na Arena, pelo jogo de volta da grande final do torneio. Na partida de ida, as equipes empataram em 0 a 0, em 90 minutos marcados pela dificuldade de ambos os lados em criar grandes oportunidades. Agora, quem vencer sai com a taça, enquanto um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. A transmissão fica por conta de RBS TV, SporTV e Premiere.

Favorito pelo fator casa e qualidade técnica, o Tricolor chega para a decisão com os titulares descansados, já que levou apenas os reservas para o confronto com o The Strongest, pela Libertadores, no meio de semana. O técnico Renato Portaluppi ainda conta com o retorno de Mayk, que cumpriu suspensão, e a possível volta de Geromel, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.

Já o Papo, sem compromissos no meio de semana, não entra em campo desde o jogo de ida, no último sábado, e teve tempo de sobra para se preparar. A expectativa é de uma postura similar ao duelo com o Inter, na semifinal, quando o time de Caxias deixou o Colorado pelo caminho em uma emocionante disputa de pênaltis. Naquela ocasião, Roger Machado neutralizou as características dos comandados de Eduardo Coudet e explorou com maestria os contra-ataques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Juventude - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella. VAR: Daniel Nobre Bins.

Serviço Grêmio x Juventude

Local: Arena;

Data e hora: Sábado (4), às 16h30min;

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere;