Após derrota na Libertadores, Grêmio tem foco total na final do Gauchão

A derrota do Grêmio para o The Strongest por 2 a 0, na terça-feira (2), na estreia da Libertadores, não alterou os planos para a sequência da temporada. A vitória na altitude de La Paz era considerada improvável devido ao desgaste de jogar contra os bolivianos, três dias após o jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi optou por não levar os titulares em função do calendário apertado e pela perspectiva de ter força máxima na finalíssima do Estadual.



Mesmo sendo uma partida de Libertadores, o Grêmio confirmou, através do seu treinador, que a prioridade é a disputa do possível heptacampeonato. “Eu sou pago para pensar. Tenho uma decisão no fim de semana, e na Libertadores, tenho mais cinco jogos para disputar. Imagina se machucam dois ou três jogadores às vésperas de uma final, como que ficaria o time? Deixei minha equipe descansando. Já na Libertadores, temos tempo para nos recuperarmos”, ressaltou.

Apesar de ser parte do planejamento atuar com os reservas, a atuação tricolor deixou a desejar. Renato Portaluppi disse que a equipe fez o que pode, mas as dificuldades foram preponderantes para o resultado negativo. “Jogamos com uma equipe que não estava entrosada e a altitude faz a diferença. Sabiamos da dificuldade, demoramos pra entender a altitude. Melhoramos no segundo tempo, mas é muito difícil jogar aqui”, afirmou o treinador.



Perguntado se com o time titular o resultado em La Paz poderia ter sido diferente, o treinador gremista disse que tem dúvidas se o desfecho seria diferente se utilizado força máxima. “Poderíamos ter perdido também. Muitas equipes vem com time reserva aqui e perdem, assim como quando vem com os titulares. Estou pensando lá na frente, eu não poderia arriscar perder um titular de maneira alguma”, concluiu Portaluppi.