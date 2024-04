Com reservas, Grêmio perde para o The Strongest na estreia da Libertadores

O Grêmio não estreou bem na Libertadores da América nesta terça-feira (2). Na Bolívia, o Tricolor foi derrotado pelo The Strongest na altitude de La Paz, pelo placar de 2 a 0. Com um time completamente reserva, preservando os titulares para a final do Campeonato Gaúcho, a equipe de Renato Portaluppi não foi capaz de superar o atual campeão boliviano e iniciou sua trajetória na competição sem marcar pontos na abertura do Grupo C.



Com o calendário apertado e o desafio logístico que é jogar em La Paz, a delegação gremista, composta por alguns veteranos e repleta de garotos da base, foi para a estreia da Libertadores com um objetivo claro: arrancar no mínimo um empate como visitante.



Além da vantagem de jogar em casa em um território hostil para visitantes, devido a altitude, o The Strongest contou também com um longo período de preparação para o jogo, já que última partida dos bolivianos havia sido em 13 de março.



O início da partida foi tão frio quanto a temperatura de 11 graus no Estádio Hernando Siles. Com o controle das ações, os bolivianos imprimiram velocidade apenas aos 15 minutos de jogo e capitalizaram em cima da desorganização gremista. Após um cruzamento da ala esquerda de Lino, Ursino aproveitou a falha do sistema defensivo e abriu o placar de cabeça para o The Strongest.



A equipe alternativa selecionada por Renato Portaluppi parecia não se encontrar em campo. Erros na tomada de decisão deixaram o treinador gremista irritado na beira do gramado. Ao longo da primeira etapa, o Grêmio chegou ter mais posse de bola, mas não a ponto de ser perigoso. Nathan Fernandes foi a única figura efetiva no ataque.



Antes do intervalo, os anfitriões chegaram novamente com Ortega, que infiltrou na zaga com facilidade e parou apenas em Marchesín. Após o primeiro tempo, o placar assinalava 1 a 0 para o The Strongest.



Visivelmente sem entrosamento e com atuações individuais ruins, o primeiro tempo do Grêmio não foi positivo. Sem sofrer sustos, a equipe boliviana aproveitou a fragilidade gremista na única oportunidade em que acelerou a partida e saiu com a vantagem parcial.



Se o primeiro tempo teve pouca inspiração de ambas as equipes, a segunda etapa seguiu no mesmo ritmo. Com muitos espaços, mas sem criatividade, as chances de gol eram escassas dos dois lados. Galdino até arriscou duas vezes de longe, sem levar perigo.



Quando a partida parecia estar pálida, aos 28 da segunda etapa uma bola parada provocou mais uma pane na zaga gremista. Marchesín fez excelente defesa em cobrança de falta, mas no rebote o cruzamento da direita encontrou Trivero sozinho dentro da área, que só cabeceou para ampliar a vantagem boliviana para 2 a 0.



A derrota na estreia era provável devido às condições da partida. Com reservas e com a altitude, a partir do segundo gol o Grêmio apenas cumpriu tabela. O resultado marcou a primeira derrota de Renato Portaluppi em sete estreias na Libertadores no comando do Grêmio. Se a atuação na bolívia não agradou a torcida, o Tricolor agora retoma as atenções para a final do Gauchão, neste sábado, na Arena do Grêmio contra o Juventude.



The Strongest (2) Viscarra; Caire, Jusino e Lino; Rojas (Aimar), Wayar, Ursino, Ortega (Cuellar) e Ramallo (Amoroso); Arrascaita (Sottomayor) e Triverio (Bruno Miranda). Técnico: Pablo Lavallén.



Grêmio (0) Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa (Zé Guilherme); Dodi, Du Queiroz e Nathan (Bruno Cheron, depois Ronald); Galdino (Besozzi), Nathan Fernandes (Riquelme) e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR).