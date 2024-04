Sem vantagem no placar, Grêmio e Juventude decidem o campeão gaúcho na Arena

Grêmio e Juventude se encontram mais uma vez na final do Estadual. Neste sábado (6), às 16h30min, na Arena, a bola rola para definir quem será o campeão do Gauchão. Após a partida de ida terminar sem gols no Estádio Alfredo Jaconi, Tricolores e Alviverdes chegam para o duelo decisivo em igualdade. Apesar de não ter vantagem no placar agregado, o time da Capital terá o fator local como aliado.

Na história do Estadual, está é a quarta final entre as duas equipes, com as decisões ocorrendo sempre em Porto Alegre. O Papo tenta encerrar um tabu, já que nunca conquistou o título em cima do Grêmio. Do outro lado, o Tricolor busca o heptacampeonato e a manutenção da hegemonia.



Com o histórico favorável e o favoritismo em mãos, o Grêmio tenta manter a escrita de nunca ter perdido uma final para o Juventude. Além desta edição, as equipes disputaram o título em 1996, 2001 e 2007. Em todas as vezes, o Tricolor ergueu a taça em seus domínios. Além de nunca ser vice, o clube nunca perdeu uma partida final para a equipe da Serra. Até o encontro deste sábado, são sete jogos disputados, com cinco vitórias gremistas e dois empates.

Finalista improvável e superando expectativas, o Juventude busca o seu segundo título gaúcho na história. Campeão pela primeira e única vez em 1998, o Papo busca repetir o feito de 26 anos atrás, quando foi à Porto Alegre e derrotou o Inter em pleno Estádio Beira-Rio. Em 2024, o clube já superou o Colorado fora de casa para garantir a vaga na final e agora busca calar a Arena do Grêmio e levar a taça para Caxias do Sul.



O Grêmio trata o Campeonato Gaúcho com total prioridade. A equipe de Renato Portaluppi atuou com reservas na estreia da Libertadores, onde foi derrotado pelo The Strongest na bolívia, preservando para o jogo deste sábado. Além ter os titulares descansados durante a semana, o treino da quinta-feira deu mais três opções para Portaluppi: Geromel, Bruno Uvini e Cuiabano.



O Grêmio trata o Campeonato Gaúcho com total prioridade. A equipe de Renato Portaluppi atuou com reservas na estreia da Libertadores, onde foi derrotado pelo The Strongest na bolívia, preservando para o jogo deste sábado. Além ter os titulares descansados durante a semana, o treino da quinta-feira deu mais três opções para Portaluppi: Geromel, Bruno Uvini e Cuiabano.



Os três defensores treinaram normalmente e estão à disposição do comandante gremista. O lateral-esquerdo Maik também está de volta a ser uma opção, após cumprir suspensão no primeiro duelo da final, por ser expulso no jogo de volta das semifinais contra o Caxias. No ataque, a dúvida é sobre a condição de jogo de Soteldo. Se o venezuelano estiver liberado para começar, será titular. Caso comece no banco, Gustavo Nunes será o escolhido.

De volta a uma final após oito anos, o Juventude encara a partida como uma oportunidade de fazer história. Roger Machado e sua equipe superaram o Inter, favorito para o título, nas semifinais e não se dão por satisfeitos. O empate no primeiro jogo da final deixou o treinador contente com o desempenho, mas acredita que pode surpreender neste sábado.



De volta a uma final após oito anos, o Juventude encara a partida como uma oportunidade de fazer história. Roger Machado e sua equipe superaram o Inter, favorito para o título, nas semifinais e não se dão por satisfeitos. O empate no primeiro jogo da final deixou o treinador contente com o desempenho, mas acredita que pode surpreender neste sábado.



Na preparação da equipe para a decisão, o treinador do Papo sabe que não poderá contar com o zagueiro Danilo Bosa. O atleta sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e não estará apto para jogar. Além do zagueiro, uma dúvida no ataque surgiu durante a semana. O atacante Edson Carioca foi reavaliado após sentir um desconforto muscular e preocupa para a final.

Prováveis escalações:



Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Maik; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Soteldo (Gustavo Nunes) e Diego Costa.



Juventude - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos, Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa e Gilberto.