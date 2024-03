Roger Machado valoriza boa atuação do Juventude na final do Gauchão

Após o empate em 0 a 0 entre Juventude e Grêmio, neste sábado (30) no Estádio Alfredo Jaconi, pela partida de ida das finais do Campeonato Gaúcho, o treinador do Juventude, Roger Machado, valorizou a atuação da sua equipe durante os primeiros 90 minutos da decisão. Em uma partida equilibrada, foram os donos da casa quem tiveram o domínio das ações, mesmo em um jogo muito faltoso.

Roger ressaltou que sua equipe criou boas chances de gol, assim como bloqueou as ações ofensivas do Grêmio. “Só faltou a a bola entrar. Poderíamos ter tido uma sorte melhor nas boas defesas que o goleiro do Grêmio fez. Foi um jogo equilibrado, onde nosso sistema defensivo sustentou o ataque deles. Conseguimos interromper as jogadas de transição. Poderíamos ter vencido”, disse o treinador.



Mesmo com o equilíbrio e com muita disputa física, foi a equipe da Serra Gaúcha quem teve maior posse de bola e mais finalizações perigosas. “Em uma tarde que a gente produziu, não conseguimos sair com uma vantagem mínima. Penso que fizemos um jogo tática e tecnicamente muito bom. Foi um jogo físico, até um pouco truncado. Quando dá pra jogar, se joga. Quando não dá, se compete”, afirmou Roger Machado.qqu