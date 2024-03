Juventude e Grêmio empatam sem gols no primeiro jogo da decisão do Gauchão

Em jogo truncado, a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho terminou sem vencedor. Juventude e Grêmio empataram, neste sábado (30), no Estádio Alfredo Jaconi pelo placar de 0 a 0, na partida de ida da final do Gauchão. O jogo sem gols e marcado por muitas faltas deixou o confronto em aberto para a partida de volta. Com o resultado em Caxias do Sul, o Grêmio tem a vantagem de decidir o título em casa, na Arena do Grêmio no próximo sábado (6). Ambos os treinadores levaram a campo times semelhantes aos que disputaram as semifinais. Roger Machado fez uma alteração, lançando João Lucas na lateral-direita no lugar de Danilo Boza, que se machucou na classificação contra o Inter. Renato Portaluppi também mexeu apenas uma vez, ao colocar Fábio improvisado na lateral-esquerda, já que Maik foi expulso contra o Caxias e desfalcou a equipe.Os primeiros minutos de jogo foram de muita intensidade, com as duas equipes pressionando as defesas na saída de bola, dando pouco espaço para construir a posse de bola. Aos 10 minutos, em uma pressão alta da equipe da casa. Gilberto pressionou a zaga do Grêmio e a bola sobrou para Lucas Barbosa chutar em cima de Caíque e levar perigo.A úncia chance clara de gol do Grêmio surgiu apenas aos 40 minutos após um contra ataque puxado por Villasanti, que encontrou Pavon, limpou três marcadores dentro da área e na hora de finalizar bateu muito mal, isolando a bola. Já nos acréscimos, mais uma falha na saída de bola da defesa do Grêmio cedeu uma ótima chance ao Juventude, que Rildo acabou desperdiçando.Um primeiro tempo sem muita inspiração dos dois lados e com muita entrega por parte de ambas as equipes resultou em jogo muitas faltas e poucas chances de gol. Jogando em casa, o Juventude foi levemente superior ao Grêmio, com um modelo propositivo e mais tranquilo em campo que o adversário.O segundo tempo iniciou com o Juventude dando as cartas novamente. Aos três minutos a equipe da Serra Gaúcha já acumulava duas boas chances, com Gilberto e Jean Carlos. A superioridade era nítida, o que obrigou Renato Portaluppi a lançar Du Queiróz e Dodi para reforçar o meio campo. Pepê e Cristaldo foram sacados.A dupla de volantes trouxe maior dinâmica no meio campo gremista, reduzindo o ímpeto do Juventude, mas não se traduziu em uma melhora ofensiva, já que Diego Costa seguia isolado no comando de ataque. No duelo tático, Roger Machado também mexeu, levando à campo Nenê, que completou sua milésima partida como jogador profissional, mas também não foi efetivo.A partida que foi muito brigada e equilibrada terminou com um empate sem gols, levando a decisão para a Arena em condições de igualdade. Enquanto Portaluppi saiu de campo demonstrando insatisfação com o desempenho do Grêmio, Roger viu um Juventude que buscou o controle da partida. As equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, na Arena do Grêmio, onde uma das equipes sairá com a taça do Campeonato Gaúcho. Antes, o Grêmio estreia na Libertadores, na terça-feira, em La Paz, contra o The Strongest-BOL.Juventude - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alna Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Kleiton), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto (Erick Farias). Téc.: Roger MachadoGrêmio - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fabio; Villasanti, Pepê (Dodi) e Cristaldo (Du Queiróz); Pavón (Soteldo), Gustavo Nunes (Nathan Fernandes) e Diego Costa (JP Galvão). Téc.: Renato PortaluppiÁrbitro: Anderson DaroncoAssistente 1: Michael StanislauAssistente 2: Tiago Augusto Kappes DielVAR: Jean Pierre Goncalves Lima