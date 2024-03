Na final improvável, Grêmio e Juventude começam a definir o Gauchão

Todo começo de temporada a expectativa no Estado é de que o Gre-Nal defina o Gauchão. No entanto, por mérito do competente Juventude, a decisão será outra. Neste sábado (30), Grêmio e Papo se enfrentam no Alfredo Jaconi, às 16h30min, pelo jogo de ida da grande final da competição.

O Tricolor chega confiante. O time cresceu na hora certa e se encontrou em campo. Depois da derrota para o Inter no clássico 441, válido pela 9ª rodada da fase classificatória, o técnico Renato Portaluppi retomou a confiança em um esquema ofensivo, que ganhou força com a chegada dos reforços.

Pavón e Diego Costa tomaram de assalto as posições no time titular. O principal destaque vai para o centroavante, que marcou quatro gols em quatro jogos até então. Ele vem cumprindo à risca sua função de homem-gol, ocupando com maestria a grande área adversária, de onde anotou todos os seus tentos com a camisa do clube.

Outro mérito do comandante está na recuperação de Franco Cristaldo. O camisa 10 marcou nos dois jogos da semifinal contra o Caxias — o segundo nesta terça, na Arena, vencido por 3 a 2 —, e retomou sua vaga entre os três do meio-campo.

Agora, valendo a taça do Campeonato Gaúcho, a esperança é de que a equipe se mantenha em alto nível e confirme o favoritismo frente ao clube da Serra, que bateu o Colorado na última fase.

O principal desfalque está na lateral-esquerda. Mayk, que recebeu o vermelho direto no jogo de volta contra o Grená, está suspenso e só volta no segundo jogo, no dia 6 de abril, na Arena. O atleta foi multado pela direção em R$ 20 mil pela imprudente entrada que acertou no adversário, que se caracteriza como uma expulsão indefensável. A punição não é novidade. O clube costuma multar, à critério da comissão técnica, os atletas que cometem esse tipo de infração. O valor costuma ser repassado para instituições de caridade.

LEIA MAIS: Grêmio bate o Caxias na Arena e vai à final do Gauchão com o Juventude

Gustavo Nunes, por outro lado, não deve ficar de fora. O jovem de 18 anos sofreu uma entrada de Robinho no tornozelo direito e deixou o gramado chorando. Nesta quarta-feira, ele passou por exames médicos, que não acusam nenhuma lesão ligamentar. Caso a ferida não cicatrize a tempo, o ponteiro deve ser substituído por Soteldo, que teve seus primeiros minutos na terça, após se recuperar de uma lesão muscular sofrida no início da competição.

Pepê, outro que deixou o campo mais cedo, por conta de uma pancada na cabeça, está confirmado para o final de semana.

Com isso, a provável escalação tricolor é composta por Caíque (Marchesín); João Pedro, Rodrigo Ely (Geromel), Kannemann e Wesley Costa; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

As dúvidas na defesa são por motivos diferentes. No gol, Caíque foi inseguro na semifinal e comprometeu em momentos importantes. Com Marchesín recuperado de um problema muscular, Portaluppi tem uma escolha difícil para fazer nos próximos treinos.

Já no miolo da zaga a incógnita é Geromel. Saudável, ele é titular absoluto, mas o camisa 3 já ficou de fora da última partida por problemas musculares.

O Juventude também chega com moral. O time comandado por Roger Machado fez uma semifinal digna de um candidato ao título, neutralizando o Inter durante boa parte dos 180 minutos. Por isso, o técnico jaconero deve repetir a escalação que entrou em campo no Beira-Rio, na segunda-feira, no empate em 1 a 1. Ela conta com Gabriel; Rodrigo Sam, Zé Marcos, Danilo Bosa e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto.

De volta à decisão após oito anos — perdeu para o Inter em 2016 —, o Papo quer construir a vantagem em casa, a fim de ganhar gordura para o jogo da volta.