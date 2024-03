Grêmio bate o Caxias na Arena e vai à final do Gauchão com o Juventude

Confiante pela vantagem no placar agregado e a superioridade técnica de sua equipe, o Grêmio entrou leve no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, e não deu chances para o Caxias na disputa por uma vaga na decisão. Nesta terça-feira (26), o Tricolor bateu o time da Serra pelo enganoso placar de 3 a 2, na Arena.

Agora, os comandados de Renato Portaluppi definem com o Juventude quem fica com a taça do Estadual. No outro duelo das semis, o Papo bateu o Inter, nos pênaltis. A queda do maior rival repercutiu na casa tricolor. A torcida levou cartazes provocando o Colorado por mais uma eliminação precoce no torneio.

Dentro das quatro linhas, os mandantes foram letais em sua primeira chegada. Diego Costa mostrou seu oportunismo dentro da área ao receber um cruzamento perfeito de Pavón, e concluiu livre de marcação para abrir o placar. Um minuto depois, Rodrigo Ely quase ampliou no escanteio, mas Fabian Volpi fez grande defesa.

Aos 29, o time de Portaluppi foi cirúrgico no contra-ataque. Costa fez o pivô perfeito no meio-campo e deixou o campo aberto para Gustavo Nunes avançar. O jovem, ao se aproximar da meta, viu Cristaldo infiltrar livre pela meia-lua e deixou o camisa 10 na cara do gol. Frio, o argentino tirou do goleiro e fez o segundo.

Para matar o jogo, o Tricolor fez o terceiro aos 38. E que golaço de Diego Costa. Na pequena área, o goleador matou no peito um cruzamento certeiro de João Pedro e deslocou Volpi na batida.

O último lance da primeira etapa, no entanto, não agradou Portaluppi. O comandante gremista ficou indignado com Mayk, que recebeu o cartão vermelho direto ao acertar uma voadora, ainda que sem querer, na cara do adversário.

Com a superioridade numérica, os visitantes tomaram conta da posse e passaram a ditar as principais ações do confronto. Aos 14 minutos, o desconto grená veio de um rebote do goleiro Caíque ao defender uma cabeçada no escanteio. Na sobra, Vitor Feijão completou.

Aos 21, Tomas Bastos bateu falta de longe e assustou, mas Caíque estava bem posicionado para fazer a defesa e mandar para escanteio. Na sequência, Caíque deu outro rebote para Feijão, mas o atacante desperdiçou a oportunidade.

O renovado Caxias fez o segundo gol com Tomas Bastos. O camisa 10 aproveitou outro rebote de Caíque, que dessa vez fez uma grande defesa no primeiro lance. As esperanças, no entanto, seguiram baixas, já que o placar agregado marcava 5 a 3 para os mandantes.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 52 minutos.

O primeiro duelo com o Juventude será neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul. Com a vantagem da melhor campanha ao longo da competição, o Grêmio decide o título em casa, no dia 6 de abril. No meio dos dois jogos, está a estreia do Tricolor na Libertadores da América, contra o The Strongest.

Grêmio (3) Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk (expulso); Villasanti, Pepê (Du Queiroz), Pavon (Dodi), Cristaldo (Wesley Costa) e Gustavo Nunes (Soteldo); Diego Costa (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

Caxias (2) Fabian Volpi; Marcelo, Jean Pierre (Matheus Rocha), Cézar Henrique e Dudu Mandai; Barba, Elyeser (David), Emerson Martins (Vitor Feijão) e Tomas Bastos; Álvaro (Joel) e Gabriel Silva. Técnico: Argel Fuchs

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima.