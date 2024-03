Juventude supera Inter no Beira-Rio nos pênaltis e avança à final do Gauchão

O Juventude é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho 2024. A equipe de Roger Machado bateu o Inter nos pênaltis em pleno Beira-Rio, nesta segunda-feira (25), no jogo de volta das semifinais do Estadual após o empate por 1 a 1 no tempo normal. Depois da partida de ida terminar sem gols no estádio Alfredo Jaconi, a decisão ficou para Porto Alegre, onde os visitantes levaram a melhor nas penalidades e saíram com a classificação. A equipe da Serra Gaúcha não chegava às finais do Gauchão desde 2016 e agora aguarda pelo vencedor do confronto entre Grêmio e Caxias, que se enfrentam nesta terça-feira, na Arena do Grêmio.



O técnico Eduardo Coudet fez alterações na sua equipe em comparação com o jogo de ida. Valência começou no banco, após ser cortado da seleção do Equador por conta de uma lesão no tornozelo. Sem Alario, a opção foi pela prata da casa, Lucca. Na meta, Rochet figurou entre os titulares, fazendo sua estreia na temporada.



Os minutos iniciais foram marcados pela alta competitividade, mas sem grandes chances criadas. As duas equipes são donas das melhores defesas da competição e esse equilíbrio ditou o tom do jogo, principalmente por parte do Juventude, que se propôs a defender e sair em contra-ataque.



Aos 16, o primeiro grande lance do jogo apareceu para o Juventude, nos pés do Édson Carioca. Após passe errado de René, Caíque encontrou um excelente passe que rasgou a defesa colorada. Édson se viu livre e deslocou Rochet, mas a bola caprichosamente bateu na trave esquerda e correu a linha do gol por toda a extensão da meta, até que Vitão afastou o perigo de vez.



Quando o relógio marcava meia hora de jogo, apenas o Juventude tinha chances absolutas. Em um escanteio, Zé Marcos converteu a superioridade dos visitantes em vantagem no marcador. O zagueiro subiu mais alto que todo mundo na área e bateu Rochet, deixando o placar em 1 a 0 para a equipe da Serra Gaúcha, que se manteve até o fim da primeira etapa.



Na volta do intervalo, Coudet lançou Enner Valência em campo, no lugar de Bruno Henrique. Apesar do Inter não criar grandes oportunidades em toda a partida, aos 10 minutos da segunda etapa, em uma jogada ensaiada bem trabalhada, Renê empatou a partida em um golpe de cabeça. O clima tenso de cobranças no Beira-Rio, de uma torcida que não via seu time performar, começou a se dissipar com a igualdade no placar.



O estádio sentiu a mudança de cenário com o empate. A sinergia entre campo e torcida fez efeito e empurrou o Colorado. Sem a mesma imposição física, o Juventude virou um passageiro na partida. O clima de tensão ressurgiu veio após Maurício ser expulso, por conta de uma confusão com Nenê, onde o meia colorado agrediu o adversário. O empate persistiu na segunda etapa, levando a decisão para os pênaltis.



Os anfitriões abriram a disputa, com Alan Patrick na bola. O camisa 10 conferiu a sua cobrança. Gilberto igualou o placar. Escolhido por Coudet para começar a partida, Rochet se provou a opção certa ao defender o penalti de Alan Ruschel. Para o azar do Inter, Mercado também perdeu sua cobrança. Nas cobranças definitivas, Robert Renan bateu de cavadinha e apenas recuou para Gabriel. Kelvin não desperdiçou e classificou o Juventude para a final do Gauchão.



Com a vitória, o Juventude carimba passagem para a final do Campeonato Gaúcho e segue com o sonho do segundo titulo gaúcho, que não fica nas mãos da equipe do Alfredo Jaconi desde 1998. Para o Inter, é a terceira vez seguida que não chega às finais, aumentando a sequência de oito anos sem conquistar o estadual. A equipe da Serra Gaúcha agora aguarda a decisão entre Grêmio e Caxias para ver quem será seu adversário.

(1) [5] Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes); Bruno Henrique (Valência), Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Lucca (Rômulo). Téc.: Eduardo Coudet



(1) [6] Juventude - Gabriel; Rodrigo Sam, Zé Marcos, Danilo Bosa (Pará / Kelvi Gomes) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Clayton), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto. Téc.: Roger Machado



Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes