CBF avalia opções para substituir Ramon Menezes na seleção sub-20

A CBF estuda pelo menos duas opções para substituir o técnico Ramon Menezes no comando da seleção brasileira sub-20. Paulo Victor Gomes e Fábio Matias são analisados pela entidade. Ambos os treinadores estão empregados.

Paulo ganhou tudo no sub-20 do Palmeiras antes se tornar auxiliar de André Jardine no América-MEX.

O bicampeão da Copinha pelo Verdão está feliz no México, mas é tido como prioridade e pode ser seduzido pelo cargo, que agrega experiência com visibilidade.

A alternativa é Fábio Matias, auxiliar e atual técnico interino do Botafogo. Matias vivia a expectativa de ser efetivado, mas o clube carioca deve trazer um substituto para Tiago Nunes. O português Artur Jorge, do Braga, é o favorito.

LEIA MAIS: Jannik Sinner desbanca Alcaraz no ranking da ATP e centra foco em Roland Garros

A CBF reformulou o futebol masculino profissional com Dorival Júnior e companhia e agora mira um novo comando na base. O presidente Ednaldo Rodrigues também quer um diretor para as categorias inferiores.

Ramon Menezes perdeu força após o Brasil ficar fora da Olimpíada. A oficialização da saída é questão de tempo.