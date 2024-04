Estádio Passo D’Areia volta a ser palco de shows nacionais em Porto Alegre

O Estádio Francisco Novelletto Neto, também conhecido como Estádio Passo d'Areia, volta a ser palco de shows nacionais neste ano. A casa do São José, apelidada de Zequinha Stadium, já recebeu shows internacionais como R.E.M., Pearl Jam, Elton John e Ozzy Osbourne e não tinha apresentações musicais desde 2016. O primeiro grande evento para a retomada das atividades foi a Superturnê de Jão, no dia 23 de março.

A coordenadora administrativa do São José, Janaína Pio, explica que a retomada partiu de uma iniciativa da Opinião Produtora, responsável por trazer os primeiros shows ao local em 2008. A empresa gaúcha trabalha em parceria com a produtora nacional 30E para a realização de shows na Capital.

Ela conta que o estádio já vinha sendo adequado às exigências para eventos de grande porte, então não precisou fazer muitas mudanças para voltar a receber eventos musicais. "Fomos conversando, negociando e a coisa foi andando. É muito gratificante fazer parte deste momento, porque é um momento histórico. Foi tudo perfeito, saiu tudo de uma maneira tão leve e boa", diz a coordenadora administrativa.

Uma das reclamações recorrentes de clubes que recebem shows é sobre a qualidade do gramado após os eventos. Um caso emblemático foi a queixa do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, depois da realização dos shows da cantora estadunidense Taylor Swift no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2023.

"O que não podemos é ter um gramado como estava agora. Vão lá fora e vejam a quantidade de coisinhas que tinham do espetáculo que fizeram da Taylor Swift", disse o técnico português em coletiva de imprensa na época, referindo-se às miçangas usadas para fazer as friendship bracelets, costume dos fãs da artista.

Gramado do Estádio Francisco Novelletto Neto dois dias após o show de Jão, em 25 de março. Foto: Maria Welter/Especial/JC

No caso dos shows no Estádio Passo d'Areia, a coordenadora administrativa garante que o gramado sintético é protegido. "Pedimos para que seja feito, além da cobertura, um seguro. Sempre pedimos um seguro do gramado para que, se danificar ou acontecer alguma coisa, já não tenhamos que ter o problema de correr atrás para resolver", fala Janaína. Dois dias após o show de Jão, no dia 25 de março, toda a estrutura estava desmontada e o gramado não aparentava estar deteriorado.

Para o caixa do clube – que jogou o Gauchão neste ano, sendo eliminado pelo Caxias por 1 a 0 no Centenário, e que disputará a Série C do Brasileirão –, a realização de shows em sua casa é benéfica.

"Nós somos um clube pequeno, então toda a verba que entrar, é muito positiva para mantermos o clube em pé, tanto em estrutura quanto em relação à folha de pagamento", explica Janaína.

Histórico de shows no Zequinha

Inaugurado em 24 de março de 1940, o Estádio Passo d'Areia tem capacidade para receber 16 mil pessoas. O estádio da Zona Norte da Capital só se estabeleceu no calendário de shows em 2008, quando teve o show da banda de rock R.E.M, responsável por atribuir o apelido Zequinha Stadium ao espaço. Nos anos seguintes, recebeu artistas como Pearl Jam, Elton John, Ozzy Osbourne, Motörhead e Alexandre Pires. Os próximos shows que o Zequinha irá receber são da banda Forfun, no dia 28 de junho; da cantora Ludmilla, em 2 de agosto; e, no dia seguinte, da banda de reggae Natiruts, em 3 de agosto.