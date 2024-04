Jannik Sinner desbanca Alcaraz no ranking da ATP e centra foco em Roland Garros

Em grande fase, o italiano Jannik Sinner garante, a partir desta segunda-feira (1º), a sua melhor posição no ranking após levantar o troféu do Masters 1000 de Miami. Com o triunfo, ele agora é o número 2 do ranking com 8.710 pontos, deixando para trás o espanhol Carlos Alcaraz (terceiro com 8.645).



Focado neste bom momento, o italiano agora mira a temporada de saibro, piso em que tem apenas um título na carreira, para seguir no caminho das vitórias. E o principal alvo dos futuros torneios é o Grand Slam de Roland Garros. "Ser o número 2 do mundo é uma sensação incrível. Nunca pensei que chegaria a este ponto", afirmou o competidor.

A liderança da lista se mantém em poder de Novak Djokovic (9.725 pontos), que assegurou o primeiro lugar mesmo sem ter participado do Masters de Miami. Daniil Medvedev aparece em quarto na lista seguido de Alexander Zverev, Andrey Rublev, Holger Rune e Casper Ruud, oitavo colocado.



Outra mudança sensível entre os dez primeiros também tem influência direta do torneio disputado nos Estados Unidos. Finalista e vice-campeão no confronto com Sinner, Grigor Dimitrov agora é o nono do ranking com 3.540 pontos. Antes de chegar à decisão, o tenista búlgaro era o 12º. Com a sua entrada, Alex De Minaur deixou a lista de Top 10 e agora é o número onze. Hubert Hurkacz encerra a relação dos dez primeiros com o décimo posto.



Eliminado na terceira rodada do Masters de Miami, Thiago Wild também tem o que comemorar. O paranaense ganhou dez posições e agora é o 66º do mundo com 831 pontos.

FEMININO

Entre as mulheres, a mudança mais significativa está fora dos dez primeiros lugares. Vencedora do WTA 1000 de Miami, Danielle Collins avançou 31 posições. Do 53º posto, ela saltou para a 22ª colocação (2.140 pontos) após bater a casaque Elena Rybakina, que permanece em quarto lugar.



A polonesa Iga Swiatek, eliminada nas oitavas de final do torneio, segue no topo da relação com 10.835 pontos, seguida por Aryna Sabalenka e a americana Coco Gauff, segunda e terceira, respectivamente.



A grega Maria Sakkari também ganhou posições no top 10 feminino. Ela saiu do nono lugar e agora ocupa a sétima posição, desbancando a chinesa Qinwen Zheng e a checa Marketa Vondrousova. A brasileira Beatriz Haddad Lima, eliminada na terceira rodada, manteve o mesmo lugar no ranking da WTA: 13º lugar.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º Novak Djokovic (SER) 9.725 pontos

2º Jannik Sinner (ITA), 8.710

2º Carlos Alcaraz (ESP), 8.645

4º Danill Medvedev (RUS), 7.165

5º Alexander Zverev (ALE), 5.415

6ºAndrey Rublev (RUS), 4.890

7º Holger Rune (DIN), 3.795

8º Casper Ruud (NOR), 3.615

9º Grigor Dimitrov (BUL), 3.540

10º Hubert Hurkacz (POL),3.425

66º Thiago Wild (BRA), 831

Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino:

1º Iga Swiatek (POL), 10.835

2º Aryna Sabalenka (BEL), 8.045

3º Coco Gauff (EUA), 7.205

4º Elena Rybakina (CAS), 5.848

5º Jessica Pegula (EUA), 4.860

6º Ons Jabeur (TUN), 4.118

7º Maria Sakkari, (GRE), 4.030

8º Qinwen Zheng (CHI), 3.995

9º Marketa Vondrousova (CHE), 3.895

10º Jelena Ostapenko (LAT), 3.438

13º Beatriz Haddad Lima (BRA), 2870