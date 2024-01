Sinner vira duelo com Medvedev e vence o seu 1º Grand Slam com Aberto da Austrália

Jannik Sinner escreveu seu nome na história do tênis neste domingo ao conquistar seu primeiro título de Grand Slam após uma virada espetacular contra Daniil Medvedev, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3, em 3h45min de partida, na Rod Laver Arena. O italiano, quarto do ranking da ATP, saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu para fazer história diante do russo número 3 do mundo com o título do Aberto da Austrália.

Ele é apenas o terceiro italiano a ser campeão de um Grand Slam e o primeiro desde Adriano Panatta, que conquistou o Torneio de Roland Garros, em 1976. Nicola Pietrangeli foi o outro representante da Itália campeão. Sinner é o único de seu país a vencer em Melbourne.



Por outro lado, Daniil Medvedev viu escapar mais uma vez o título do Aberto da Austrália, mantendo o torneio como uma "pedra no sapato". Esta foi a terceira vez que o russo terminou como vice-campeão, após derrotas anteriores para Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Ainda, o histórico recente entre Medvedev e Sinner revela um desempenho desfavorável para o russo, que acumula quatro derrotas consecutivas nos últimos confrontos contra o italiano. Apesar disso, Medvedev continua com vantagem no retrospecto geral, tendo seis vitórias no total.

Como foi a partida

Em busca de superar suas frustrações anteriores no Aberto da Austrália, Medvedev teve um primeiro set quase impecável, dominando com seis aces, sem enfrentar break-points e quebrando o saque de Sinner duas vezes para fechar em 6/3. Com isso, o italiano, responsável por eliminar Djokovic do torneio, perdeu apenas o seu segundo set na competição.



O russo manteve sua concentração no segundo set, chegando a liderar por 5/1 e gerenciando sua vantagem, apesar da resistência de Sinner, para garantir uma vantagem de 2 a 0. O italiano, apoiado por uma parte significativa da torcida, demonstrou crescimento no fim, o que lhe proporcionou confiança para o terceiro set.

Foi neste momento que a dinâmica da partida começou a se transformar. O italiano começou a sacar com precisão, não enfrentou break-points e aproveitou sua única oportunidade de quebra, no último game do set, surpreendendo Medvedev e reacendendo suas chances ao fechar o terceiro set em 6/4.

Com o passar do tempo, o russo foi demonstrando cansaço, dando a entender de que estaria sentindo uma lesão, muito diferente de Sinner, que se mostrou inteiro e colocou o adversário para correr em quadra. O italiano fez um quarto set seguro, venceu novamente por 6/4 e deixou tudo igual.

Medvedev conseguiu se reerguer no quinto set, mas o cansaço acabou jogando contra. Aparentando estar melhor fisicamente, Sinner conseguiu a primeira quebra de serviço e abriu 4/2. No sétimo game, o russo já não aguentava mais ficar em pé, mas continuou lutando e não entregou de bandeja um ponto sequer. O italiano, no entanto, foi feroz no saque e conseguiu uma vantagem por 5/2.

Mesmo em situação complicada na partida, Medvedev vendeu caro a derrota e completou um serviço espetacular para diminuir a diferença para 5/3. Porém, no 9º game, Sinner foi novamente fantástico no saque, não deu chance para reação do russo e confirmou o serviço para ser campeão do Aberto da Austrália.