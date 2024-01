Com time misto, Grêmio vence Brasil-PEL por 1 a 0

Em um jogo morno, prejudicado pelas péssimas condições do gramado do Estádio Bento Freitas, o Grêmio derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. O único gol da partida foi marcado por André Henrique, que colocou o Tricolor na 3ª colocação do torneio, com seis pontos. Além da vitória, o Imortal comemora seu primeiro jogo sem sofrer nenhum gol na temporada.

Com o Tricolor utilizando uma equipe mista, o primeiro tempo foi marcado por uma completa apatia e poucas oportunidades de gol. O Grêmio até chegou próximo de abrir o marcador aos 15 minutos em cabeceio de Besozzi, mas o argentino desperdiçou a melhor chance da etapa inicial finalizando para fora.

Depois, aos 27, JP Galvão recebeu livre na grande área após bola mal cortada e chutou em cima do goleiro. No último ataque antes do intervalo, Rodrigo Ely arriscou um chute de fora da área, mas a bola passou rente à trave. O Brasil de Pelotas, por sua vez, não conseguiu criar nenhum ataque significativo, esbarrando em muitos problemas técnicos.

Os 45 minutos iniciais foram tão fracos que os dois clubes voltaram com três modificações cada para a segunda etapa. No Tricolor, entraram Soteldo, Cristaldo e André Henrique, para a saída de Besozzi, Pepê e Nathan Fernandes. No lado Xavante, Danilo, Rafael Dumas e Nycollas deram lugar a Marcinho, Bruno Reis e Mauricio Nunes.

Na disputa de quem mexeu melhor no time, brilhou a estrela do técnico Renato Portaluppi. Logo aos 4 minutos, Soteldo cruzou para André Henrique, que parou em ótima defesa de Gabriel Oliveira; no rebote, Cristaldo perdeu grande chance, finalizando para fora.

Com mais volume de jogo e criando chances mais perigosas, o Tricolor encontrou o caminho do gol aos 19mins. Villasanti fez ótima jogado pela esquerda e serviu André Henrique, que só empurrou para o fundo das redes.

O Brasil seguiu sem conseguir criar e só deu seu primeiro chute em direção ao gol aos 30 minutos da etapa final - uma bola sem força e que não ofereceu perigo a meta gremista. Aos 44, porém, o Xavante teve sua melhor oportunidade, em ótima cobrança de falta de Tinga que parou em Marchesin.

Levando os três pontos na bagagem, o Grêmio soube administrar os últimos minutos da partida. Agora, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 21h30min, contra o Juventude, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Brasil de Pelotas Visita o Caxias.

Brasil de Pelotas (0) Gabriel Oliveira; Danilo (Mauricio Nunes), Zé Pedro, Rafael Dumas (Bruno Reis) e Jefinho; Anderson Recife, Jeferson, Gabriel Biteco (Iander) e Tinga; Nycollas (Marcinho)(Robinho) e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daitx.



Grêmio (1) Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Martins) e Pepê (Cristaldo); Nathan Fernandes (André), Lucas Besozzi (Soteldo) e JP Galvão (Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Fabricio Lima Baseggio.