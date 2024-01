Inter faz 3 a 0 no Ypiranga em tarde de torcida restrita no Beira-Rio

Internacional mostrou desempenho e não teve dificuldades para vencer o Ypiranga de Erechim por 3 a 0 na volta da torcida ao Beira-Rio, embora ainda apenas com mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência vitória, o clube chega aos 7 pontos na tabela de classificação.



Voltaram ao time, também, Mercado e Alan Patrick, centro do time desde o ano passado. E foi dele o primeiro gol da partida, logo a 15 minutos, em assistência de Valencia. O armador também construiu o lance para o terceiro, anotado por Aránguiz, aos 35 minutos do 2º tempo. Ainda na primeira etapa, Wanderson ampliou o placar, aos 43 minutos. mostrou desempenho e não teve dificuldades parana volta da torcida ao Beira-Rio, embora ainda, por conta de punição ao clube no Gauchão 2023. Com a, o clube chega aosna tabela de classificação.Voltaram ao time, também, Mercado e, centro do time desde o ano passado. E foi dele o, em assistência de Valencia. O armador também construiu o lance para o, aos 35 minutos do 2º tempo. Ainda nao placar, aos 43 minutos.

A abertura do placar no começo da partida deu mais tranquilidade ao Inter e dificultou a missão do clube de Erechim, que começou marcando alto. Atrás no marcador, o Ypiranga demorou a chegar com perigo ao ataque, mas sem eficiência.

No intervalo, o técnico Eduardo Coudet sacou Bruno Henrique e mandou a campo Alário, ainda em busca de ritmo de jogo e adaptação aos novos companheiros. O argentino, que aos 22 minutos por pouco não fez a torcida comemorar, serviu Hyoran. O meia, que havia entrado no lugar de De Pena, quase marcou.

Com o jogo controlado, os jogadores administraram os últimos minutos da partida. O Inter volta a campo na quarta-feira (31), às 18h30min, contra o Guarany, em Bagé. Também na quarta, o Ypiranga enfrenta o Novo Hamburgo, em Erechim, às 19h.

Ficha Técnica:

Inter: Anthoni; Bustos, Vitão (Robert Renan, 39'/2ºT), Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Alario, int.), Wanderson e De Pena (Hyoran, 10'/2ºT); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet



Ypiranga: Marcão; Gedeílson (Edson Cariús, 32'/2ºT), Heitor, Willian Gomes e Foguinho; Uchôa, Karl, Alisson Taddei (Mossoró, int.); Gabriel Lima (Wanderson, 17'/2ºT), Zé Vitor (Lucas Lopes, 32'/2ºT) e Mateus Anderson (Jhonatan Ribeiro, 17'/2ºT). Técnico: Jerson Testoni



Gols: Alan Patrick (I), aos 15, e Wanderson (I), aos 43 minutos do 1º tempo; Aránguiz (I), aos 35 do 2º tempo

Cartões amarelos: Alan Patrick (I); Foguinho (Y)

Local: Beira-Rio

Público: 12.490 (10.106 pagantes)

Renda: R$ 68.672

Arbitragem: Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Otavio Legramanti