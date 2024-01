Com público só de mulheres, crianças e idosos, Inter espera 20 mil pessoas no Beira-Rio

vitória sobre o Avenida por 1 a 0 A estreia do Inter em casa no Gauchão, em 2024 foi sem a presença de público na, devido à punição imposta pelas brigas no jogo com o Caxias no Estadual do ano passado.

A volta da torcida ao Beira-Rio ocorre neste sábado (27), às 16h30min, na partida contra o Ypiranga, pela 3ª rodada, e será restrita a mulheres, crianças com até 11 anos, PCDs (pessoas com deficiência) e idosos (homens e mulheres com 60 anos ou mais). A previsão da direção é receber um público de 20 mil pessoas.

O torcedor conta com promoções para apoiar o time comandado por Eduardo Coudet. O check-in para sócias e sócios já está aberto. O associado das modalidades Colorado Titular (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho terão direito a dois ingressos para acompanhante nas áreas livres do Beira-Rio. O sócio deve emitir os dois convites sem custo no Mundo Colorado.

As demais modalidades - Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo - podem garantir a compra sem custos e ainda tem direito a um par de ingressos para acompanhantes nas áreas livres. O benefício de dois ingressos para acompanhante também se aplica às sócias e aos sócios que possuem Cadeira Locada. Os não-sócios podem adquirir as entradas ao valor de R$ 40,00.