Alan Patrick e Mercado retornam ao Inter contra o Ypiranga

Devendo uma atuação convincente ao seu torcedor, ainda que invicto na temporada, o Inter volta a campo neste sábado (27), às 16h30min, para enfrentar o Ypiranga, no primeiro jogo com público no Beira-Rio em 2024. O confronto é válido pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, e marca o retorno de peças importantes ao time titular.

Depois de cumprir suspensão nos dois primeiros jogos do ano, a dupla de capitães, Alan Patrick e Mercado, está à disposição de Eduardo Coudet para enfrentar o time de Erechim. A estreia sem público no estádio, contra o Avenida, e a ausência dos dois titulares em questão, se deu por conta de uma punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), referente à briga na semifinal do último Estadual, com os jogadores do Caxias. Nesta quinta-feira, ambos foram julgados novamente no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), mas a pena foi mantida.

Neste sábado, o público é reduzido, e será permitida apenas a entrada de mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência (PCDs). No próximo compromisso em casa, contra o próprio Caxias, o Colorado poderá ter casa cheia.

Sem tempo para descanso depois do empate sem gols com o São Luiz na quarta-feira, os comandados de Chacho voltaram aos treinos nesta quinta, no CT Parque Gigante. Com a última atividade realizada nesta sexta, o técnico argentino deve definir o time com a presença dos titulares. Depois de poupar quase todos os jogadores que estrearam no último final de semana, a fim de dosar a carga física neste começo de temporada, a expectativa é de que eles voltem ao time.

Com isso, a escalação deve contar com Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan (Vitão) e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Valencia e Alario.

No segundo semestre de 2023, quando assumiu o clube, Coudet encontrou o esquema com Alan Patrick e Valencia formando a dupla de ataque – o equatoriano fazia a função do centroavante e o camisa 10 recuava para armar o jogo –, agora, com a chegada de Alario, e futuramente de Borré, o comandante alvirrubro já deixou claro que poderemos ver uma nova dupla para Valencia, e Alan, meio-campista de origem, viria de trás. Em entrevista coletiva, ele afirmou que basta todos correrem, que será possível conciliar tantos jogadores de frente.

Contra o Ypiranga, a tendência é de que os três comecem jogando. Na zaga, Robert Renan, que vem de duas atuações seguras, deve ser o único a começar os três primeiros jogos do Gauchão. Caso seja preservado, Vitão, naturalmente, assume seu lugar.