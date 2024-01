Com reservas, Inter apenas empata com o São Luiz pelo Gauchão

Sem conseguir se manter no caminho das vitórias, o Inter empatou com o São Luiz, fora de casa, pelo placar de zero a zero, na 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado foi a Ijuí com o time reserva, e mesmo sem convencer, com mais uma atuação sonolenta, que reflete o ritmo de pré-temporada. Com isso, o clube chega aos 4 pontos no Estadual.

O primeiro tempo do confronto foi apático, com os mandantes mais inteiros fisicamente, pressionando após a perda da posse, mas sem conseguir criar com efetividade no ataque. Do lado visitante, a falta de ritmo e entrosamento dos reservas ficou clara pela falta de objetividade com a bola no pé.

Foi apenas aos 29 minutos que a primeira chance apareceu. A equipe de Ijuí cobrou para dentro da área uma falta cometida por De Pena na lateral, e Diogo Sodré subiu livre para cabecear, rente à trave, para fora. Logo em seguida, em uma cobrança de escanteio, Ramires viu a bola cair em seu pé, mas furou ao tentar arrematar de primeira e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar.

Na volta do intervalo, os comandados de Eduardo Coudet entraram ligados, e logo aos 2 minutos, Vitão subiu mais que todo mundo no escanteio e deixou Robert Renan livre com um passe de cabeça. Seu parceiro de zaga, no entanto, mesmo próximo a pequena área, não concluiu como queria. Mesmo assim, a dificuldade para ameaçar persistiu. Aos 17, Wanderson arriscou de fora da área, mas a bola foi na direção de Raul, que afastou de soco.

Superior na etapa complementar, o Alvirrubro demorou a chegar novamente. Aos 45 minutos, Luiz Adriano perdeu um gol inacreditável, da pequena área, após receber cruzamento rasante de Bustos e não ter o reflexo para finalizar corretamente, mandando a bola por cima do travessão.

Sem brilho no duelo, o zero persistiu no placar, e as equipes voltam para casa com um ponto cada. Na próxima rodada, ambos voltam a campo no sábado (27). O Inter enfrenta o Ypiranga, enquanto o São Luiz encara o Caxias.

São Luiz (0) Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Guilherme Dal Pian (Airton), Ramires (Vini Peixoto) e Gabriel Davis (Felipe Baiano); Diogo Sodré e Gabriel Morbeck (Yan Philipe). Técnico: Alessandro Telles.

Inter (0) Anthoni; Hugo Mallo, Igor Gomes (Vitão), Robert Renan e De Pena; Rômulo, Campanharo (Bustos), Gabriel Barros (Bruno Henrique) e Hyoran (Wanderson); Pedro Henrique (Alario) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Anderson Daronco.