Sem público no Beira-Rio, Inter bate o Avenida na estreia do Gauchão

Correspondendo a expectativa do torcedor para a largada da temporada, o Inter mostrou sua superioridade e bateu o Avenida pelo placar de 1 a 0, neste domingo (21), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Mesmo jogando no Beira-Rio, o Colorado não pode contar com a presença de seu torcedor na estreia do Estadual, por conta de uma punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A equipe do técnico Eduardo Coudet se impôs no campo adversário desde o primeiro minuto, tentando quebrar o bloqueio dos visitantes, que esperavam pela chance de um contra-ataque. Aos 26 minutos, Enner Valencia teve a chance de sair no mano a mano e disparar em direção ao gol, na entrada da área. O equatoriano, que também tinha a opção do passe para Alario, errou a finta e não conseguiu completar a jogada.

Aos 30, Bustos arriscou de muito longe tentando surpreender. O goleiro Ruan Carneiro, no entanto, estava atento para fazer a defesa sem dificuldade.

A resposta do Periquito veio aos 38, em um contra-ataque que terminou com um chute de fora de Bruno Camilo, que mesmo forte, foi na direção de Ivan, que rebateu a bola para a lateral. Cinco minutos depois, Carlos Henrique recebeu livre na intermediária e também arriscou, mas o chute passou rente a trave, para fora.

Na volta para a segunda etapa, o goleiro Ivan foi substituído por Anthoni. Ele torceu o joelho em uma saída no escanteio, na reta final do primeiro tempo. No vestiário, o departamento médico avaliou sua condição e determinou que o arqueiro não teria condições de voltar para a partida.

Aos seis minutos, o Alvirrubro quase abriu o placar. Renê, pela esquerda, cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que se infiltrou na grande área como elemento surpresa, mas não conseguiu concluir como queria, desperdiçando a melhor oportunidade do time no confronto. Depois, aos 17, Valencia, pela meia-lua, teve liberdade para ajeitar o corpo e bater a gol. A bola, no entanto, desviou na zaga e foi para fora, ameaçando a meta visitante.

Dominante, o Inter abriu o placar aos 25 minutos. Em bola alçada na área, Valencia, livre, foi inteligente e cabeceou para o lado, e Wanderson entrou livre na pequena área para concluir, anotando o primeiro tento colorado em 2024.

Já aos 40, Bustos recuperou a bola em uma bobeada da defesa, e serviu o estreante Hyoran, que na cara do gol, bateu forte, na rede pelo lado de fora. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 49 minutos. O próximo compromisso do Colorado é contra o São Luiz, nesta quarta-feira, às 19h. O Avenida encara o Brasil de Pelotas, no mesmo dia, às 20h.

Inter (1) Ivan (Anthoni); Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Rômulo), Hyoran e Wanderson (Igor Gomes); Valencia (Pedro Henrique) e Lucas Alario (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Avenida (0) Ruan Carneiro; Celsinho, Rafael Goiano, Dadalt e César Nunes; Chicão, Bruno Camilo (Jhonata), Carlos Alberto e Maikon Aquino (Jean Carlo); Felipe Cruz (Alan Cardoso) e Carlos Henrique (Hélio Paraíba). Técnico: Márcio Nunes.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro.