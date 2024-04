Belgrano-ARG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Iniciando a caminhada em busca de mais um título continental para a sua galeria, o Inter visita o Belgrano nesta terça-feira (2), às 19h, no Estádio Mario Alberto Kempes, pela 1ª rodada da Sul-Americana. O confronto com o time argentino é o primeiro desde a eliminação no Campeonato Gaúcho. Por isso, a expectativa é de cara nova a fim de reerguer a moral com torcedor. A transmissão fica por conta do Paramount+, no streaming.

Com a preparação encerrada nesta segunda-feira pela manhã, antes do embarque para solo estrangeiro, o técnico Eduardo Coudet encaminhou uma escalação recheada de mudanças em relação ao time que foi eliminado para o Juventude no Estadual. O confronto de estreia no torneio marca a estreia de Thiago Maia com a camisa do clube.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Belgrano - Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matías Moreno, Nicolás Meriano e Alex Ibacache; Santiago Longo, Esteban Rolón, Bryan Reyna, Matías Marín e Francisco González; Lucas Passerini. Técnico: Juan Cruz Real.

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê (Bernabei); Thiago Maia; Mauricio, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Kevin Ortega, auxiliado por Michael Orue e Jesus Sanchez. VAR: Diego Haro.

Serviço Belgrano x Inter

Local: Estádio Mario Alberto Kempes;

Horário: Terça-feira (2), às 19h;

Transmissão: Paramount+.