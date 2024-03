Alario e Valencia são dúvidas coloradas para estreia na Sul-Americana

Sem compromissos oficiais no feriado de Páscoa, o Inter dedicou os últimos dias a uma intensa agenda de treinos, em preparação para a estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira, contra os argentinos do Belgrano. Para o treinador Eduardo Coudet, a grande dor de cabeça está no ataque. Lucas Alario e Enner Valencia não trabalharam com o restante do grupo e são dúvidas para o confronto na Argentina, a partir das 19h. A viagem da delegação para Córdoba acontece na tarde desta segunda-feira. Ambos estão descontados desde o confronto de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. No sacrifício, Valencia chegou a atuar no segundo tempo da partida de volta, no Beira-Rio, o que atrasou sua plena recuperação. Alario está em estágio mais adiantado, já realizando trabalhos no gramado do CT Parque Gigante, enquanto Valencia segue na fisioterapia. Quem já está fora do jogo na Argentina é Aránguiz, que passa por tratamento ocular e não vem treinando. Os problemas não são maiores porque o Colorado terá alguns reforços já confirmados no elenco. O colombiano Borré, por exemplo, está pronto para jogar e é ficha um para jogar na terça-feira, formando o ataque ao lado de Alan Patrick. Além dele, Bernabei, Thiago Maia e Fernando (todos fora do Gauchão devido a prazos de inscrição) estão inscritos para a Sul-Americana e ficam à disposição. Na lista, divulgada na sexta-feira, ficaram de fora nomes como De Pena e Gabriel, que atuaram em partidas recentes mas, com a nova leva de reforços, estão fora dos planos no Beira-Rio.