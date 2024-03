Robert Renan pede desculpa por pênalti perdido e nega desrespeito ao clube

O zagueiro Robert Renan, de apenas 20 anos, usou as redes sociais para pedir desculpas ao torcedor pela eliminação do Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do Juventude, nos pênaltis. O defensor desperdiçou a última cobrança ao bater com uma cavadinha, que facilitou a defesa do goleiro Gabriel Vasconcellos. Ele chegou a ser alvo de ofensas racistas.

"Não vai ser com um pedido de desculpas que o meu erro será apagado. Mas o primeiro passo é pedir desculpas à torcida colorada, ao grupo de jogadores, à comissão técnica e aos funcionários. Prometo manter meu profissionalismo no dia a dia para ter a chance de me recuperar com todos. Estou muito triste pelo que aconteceu e por ter decepcionado o clube", diz parte do trecho publicado pelo zagueiro.

O jogador, que já vinha com esse estilo de cobrança desde quando atuou no futebol russo, deixou claro que sua ação não foi de desrespeito ao clube, mas apenas uma tentativa de surpreender o goleiro.

"Em nenhum momento quis faltar com respeito ou fazer brincadeira. A única coisa que posso fazer neste momento é trabalhar muito, treinar cada vez mais forte e tentar reconquistar o carinho de toda a torcida, que sempre me tratou da melhor forma desde o primeiro dia que estive aqui", declarou.

Na entrevista coletiva, após a eliminação, o técnico Eduardo Coudet afirmou que não sabia que Robert tentaria bater o pênalti daquela maneira. O treinador declarou que conversaria com o atleta sobre o caso. Robert Renan teria até se reunido com dirigentes do clube para explicar a situação.

O zagueiro chegou ao Inter neste ano e já fez 13 partidas pelo clube. Diante do Juventude, ele entrou no minuto final do duelo após Vitão pedir para deixar o campo. Ele foi apenas o sétimo jogador do time a participar das cobranças por pênaltis, que levou o Juventude para a decisão contra o Grêmio.